Daniel Cordier, avant-dernier Compagnon de la Libération est décédé, un hommage national lui sera rendu

L'ancien résistant Daniel Cordier, l'avant-dernier Compagnon de la Libération et ancien secrétaire de Jean Moulin, est décédé à l'âge de 100 ans, a-t-on appris ce vendredi 20 novembre. La France lui rendra un hommage national

Né le 10 août 1920, Daniel Cordier était l'un des plus jeunes Français à avoir rallié la France Libre fin juin 1940 à Londres. Un an plus tard, à l'été 1941, il était nommé au service «Action» du Bureau central de Renseignements et d'Action (BCRA), les services secrets des Forces françaises libres (FFL). Parachuté en France en 1942, il avait été embauché comme secrétaire par Jean Moulin à Lyon et avait travaillé avec l'illustre Résistant jusqu'à l'arrestation de ce dernier en juin 1943.

Reparti en Angleterre, il avait ensuite continué à travailler pour le BCRA.

Devenu marchand d'art contemporain et galériste réputé après la guerre, il avait donné des centaines d’œuvres au Musée Georges-Pompidou. En 1983, il avait publié une biographie de Jean Moulin.

Hommage national

A l'annonce de son décès ce vendredi, de nombreuses personnalités politiques ont salué sa mémoire. A commencer par le président Emmanuel Macron : «Daniel Cordier, le résistant, le secrétaire de Jean Moulin, s’en est allé. Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France. Nous leur devons notre liberté et notre honneur».

Le chef de l'Etat a également annoncé qu'un hommage national lui sera rendu.

Plus qu'un seul Compagnon encore en vie

La mort de Daniel Cordier survient après ceux, récents, de deux autres Compagnons de la Libération : Pierre Simonet, décédé le 6 novembre dernier à 99 ans et Edgard Tupët-Thomet, décédé le 9 septembre à 100 ans.

Il ne reste désormais plus qu'un seul Compagnon : Hubert Germain, âgé de 100 ans.