Euromillions : voici le profil type des grands gagnants

La Française des jeux propose ce vendredi 20 novembre un Méga jackpot pour l'Euromillions. Les chanceux pourront en effet remporter pas moins de 130 millions d'euros.

Si un joueur venait à trouver les bons numéros, cela constituerait le quatrième plus gros gain de l'histoire dans le pays. Le record datant du 13 novembre 2012, lorsque 169 millions d'euros avaient été gagnés dans les Alpes-Maritimes. Mais quel est le profil type du gagnant à l'Euromillions ?

Bonne nouvelle : le chanceux modèle est Français. En. effet, depuis 2004, et la création de l'Euromillions, 109 grands gagnants ont été recensés dans l'Hexagone. Plus qu'au Royaume-Uni (108) et qu'en Espagne (105), les deux pays qui complètent le podium.

Sur ces 109 nouveaux riches, 75% sont des hommes, 26% sont à la retraite et 16% habitent en Ile-de-France. L'âge semble d'ailleurs une donnée particulièrement importante puisque 57% des grands gagnants ont entre 50 et 64 ans.

Ce Méga jackpot de 130 millions d'euros, pour lequel les joueurs doivent absolument participer avant 20h15, est le quatrième de l'année. En septembre dernier, un couple d'Alsaciens a raflé pas moins de 159 millions d'euros.

Pour rappel, si les 130 millions ne sont pas remportés ce vendredi, la somme est augmentée est remise en jeu aux prochains tirages. Le jackpot peut ainsi atteindre 250 millions d'euros maximum (un plafond relevé cette année puisqu'il était auparavant de 190 millions d'euros).