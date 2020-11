Confinement : près de 70 sénateurs réclament la reprise du sport en plein air

Quelques jours avant la prise de parole d'Emmanuel Macron au sujet de l'adaptation des règles du confinement, 68 sénateurs de la droite et du centre ont appelé le gouvernement à revoir leur position sur l'interdiction de la pratique sportive en plein air.

Dans un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex, ils réclament en effet la reprise des sports individuels de plein air et la suppression de la limitation de déplacement à 1 km pour l'exercice physique. Au programme donc : le retour du tennis sur courts extérieurs, des joggings ou balades à vélo à plus d'1 km...

Les 68 signataires –parmi lesquels Michel Savin, sénateur LR de l'Isère ou encore Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice LR de Paris – estiment en effet que «la limitation de l'exercice physique en plein air manque de sens» dans un contexte où «les enjeux de santé publique prennent le pas sur tout le reste».

Une question de santé publique

«Sur le plan sanitaire, les études récentes démontrent que le risque de contamination à la Covid-19 en plein air et dans le respect des gestes barrières est quasi inexistant», argumentent-ils. Et d'ajouter : «nombre de nos concitoyens travaillent actuellement de chez eux et réduisent de facto leur activité physique journalière».

Selon eux, le risque est donc de voir certaines maladies chroniques augmenter, si la situation n'évolue pas. Les sénateurs citent notamment les risques de maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, hypertension artérielle, ou encore de dépression et anxiété, liés à la sédentarité.

Il faudra désormais attendre mardi 24 novembre, pour savoir si Emmanuel Macron entend aller dans le sens des sénateurs. La semaine dernière, le président de la République avait ouvert la perspective de rouvrir le sport aux mineurs en décembre, si les conditions sanitaires le permettent, et avec des protocoles renforcés pour le sport pratiqué en intérieur.