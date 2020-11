Déconfinement, réouverture des commerces, Noël : que va annoncer Emmanuel Macron mardi ?

Emmanuel Macron doit s’adresser aux Français mardi 24 novembre, pour aborder une possible sortie du confinement et les ajustements qui l’accompagneront. A moins d’un mois de Noël, ses annonces sont attendues avec impatience et anxiété.

Un «allègement» des contraintes, mais pas de «déconfinement»

Une chose semble certaine, le discours du président ne versera pas dans un optimisme démesuré. Le terme de déconfinement pourrait même être tout simplement absent de son discours, remplacé par la formule d’«allègement progressif des contraintes», affirme le JDD en citant l’Elysée. Le but sera de ne pas insuffler dans les esprits que l’épidémie disparait, au risque d’un relâchent qui se paierait plus tard.

Emmanuel Macron parlera de certains assouplissements des restrictions, notamment concernant les commerces et les lieux de culte, mais la plupart seront maintenues. Par exemple, la fermeture des bars et restaurants, mais aussi la limitation des déplacements ne seront pas levées lors de son allocution.

Alors que l’hypothèse du retour d’un couvre-feu est sur la table, difficile de savoir si le sujet sera abordé directement par le chef de l'Etat. Cette mesure pourrait intervenir plus tard. En effet, il est attendu qu'il détaille la perspective des semaines à venir, avec une stratégie liée à la situation sanitaire. Il pourrait ainsi annoncer qu’une autre étape de ce déconfinement -dont on ne veut pas dire le nom-, sera fixée juste avant les vacances de fin d’année, puis une autre au début de janvier 2021.

Noël en famille

En abordant les semaines à venir, Emmanuel Macron ne devrait pas couper à la question de Noël. Un assouplissement, notamment des déplacements, est déjà envisagé durant la période des fêtes, même si l'annonce n'interviendra peut-être pas dès mardi.

L’entourage du président reconnaît qu’il faudrait une explosion soudaine et imprévue de l’épidémie pour empêcher les Français de passer Noël en famille. Concernant le soir du 31 décembre, les règles devraient être légèrement moins souples : il ne sera pas question de faire la fête de la façon dont elle pouvait se faire habituellement (lieu de rassemblement, nombre de personnes…).

Dans son discours, Emmanuel Macron devrait insister sur l’importance de respecter les gestes barrières et les mesures de protection, afin de s’assurer que cet allègement des règles puisse bien être possible pour les Fêtes et que les efforts consentis depuis un mois ne soient pas anéantis.

LES Commerces rouverts le 28 novembre ?

La question de la réouverture des commerces sera également abordée par le président. S’il apparait de plus en plus certain que les rideaux seront relevés le mardi 1er décembre, les dernières négociations avec les grandes enseignes et les plateformes en ligne, concernant notamment le report d'une semaine du Black Friday, laissent peu de doute au fait qu'ils accueilleront des clients dès le week-end précédent, soit le samedi 28 novembre.

La primeur de l'annonce reviendrait alors au président, qui devrait en profiter pour détailler les aménagements mis en place pour éviter qu'une foule s'y masse. La mise en place d'une jauge d’accueil de 8m2 par client (contre 4m2 auparavant) doit être expliquée par Emmanuel Macron. Un allongement des horaires, voir une ouverture le dimanche, pourrait aussi faire partie de ses déclarations.

Avec les commerces, Emmanuel Macron en profitera pour aborder le côté économique de la crise, dont les aides et mesures de soutien instaurées pour les secteurs en situation critique.

Un mot sur le vaccin

Il sera également question du vaccin anti coronavirus, mardi soir, afin de permettre aux Français d’envisager le long terme, face à l’incertitude de la situation. En expliquant comment la France s’organise pour recevoir et mettre à disposition les doses, dont les premières pourraient rapidement être proposées par les laboratoires, le président espère indiquer comment il sera possible de vivre avec le virus, sur le long terme.