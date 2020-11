Haut-Rhin : un lycéen mis en examen pour avoir provoqué la panique le 13 novembre avec des tirs de mortier

Un jeune plaisantin aux intentions bien troubles. Le 13 novembre dernier, un adolescent de 16 ans a fait exploser un mortier dans son lycée de Colmar, rapporte France Bleu Alsace.

Aux alentours de huit heures du matin, trois explosions avaient retenti dans l'enceinte du lycée Bartholdi (Haut-Rhin), cinq ans jour pour jour après les attentats du Bataclan et du Stade de France.

Le bruit des détonations avait suscité un mouvement de panique parmi les 940 élèves du lycée. L'ensemble de l'établissement avait dû être évacué par les forces de l'ordre. Une équipe cynophile avait également été dépêchée sur place pour vérifier la présence d'explosifs, indique France 3 Alsace.

Le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier, s'était rendu sur les lieux pour suivre la situation.

LE JEUNE HOMME NE PEUT PLUS SE RENDRE AU LYCEE

Près d'une semaine après l'incident, le jeune lycéen a finalement été identifié par les enquêteurs et a avoué les faits. Il a été mis en examen ce vendredi 20 novembre, pour «dégradation par engin explosif et violences volontaires dans un établissement scolaire».

Il a été placé sous contrôle judiciaire et ne peut plus se rendre dans le lycée. L'adolescent devra suivre une formation et se conformer au suivi de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, rapporte France Bleu Alsace.

Il devra également répondre de son geste lors d'un procès.