Black Friday : les Français prêts à dépenser plus que l'an dernier

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, de nombreux Français ont l'intention de profiter du Black Friday. Et leur budget pourrait être plus important que l'année dernière.

Selon une étude du cabinet de conseil PwC, le budget moyen des consommateurs hexagonaux pour ce rendez-vous des prix bas devrait être de 245 euros. Soit une hausse de 5% par rapport à 2019. Une somme qui pourrait varier selon les profils, les hommes de 35-54 ans étant par exemple prêts à dépenser jusqu'à 310 euros.

Cette année, en revanche, les Français devraient faire des achats beaucoup plus ciblés. Ainsi, 70% souhaitent acheter au moins un cadeau pour leur famille (+ 7 points sur un an). Dans cette optique, les courses de Noël seront privilégiées. Le nombre de produits destinés à se retrouver sous le sapin devrait ainsi augmenter de 30% à 35% cette année.

Selon l'étude, les produits les plus recherchés sont l'électronique et les vêtements pour adultes, plébiscités par deux acheteurs sur cinq. Les jouets et habits pour enfants, ainsi que les objets de décoration sont également privilégiés.

En revanche, mauvaise nouvelle pour les commerçants actuellement obligés de fermer boutique, 70% des dépenses devraient se faire en ligne, soit 10 points de plus qu'en 2019. Mais tout n'est pas perdu. Pour ce Black Friday un peu particulier, les 18-34 ans ont en effet l'intention de valoriser les commerçant «qui s'engagent visiblement dans le soutien à la communauté locale».