Le maire de Villeneuve-Loubet veut une réouverture rapide des petits commerces

Le maire (LR) de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) Lionnel Luca, réputé pour son franc parler, espère une réouverture rapide des commerces de proximité afin de mettre fin à la « discrimination » qui les empêche de travailler.

Le mois dernier, il s’était fait remarquer pour son arrêté municipal autorisant l’ouverture des petits commerces. Un arrêté retoqué par le Tribunal Administratif de Nice, début novembre. «Nos commerçants ont vécu plusieurs injustices depuis la crise du Covid-19, explique le maire de cette commune de 15 000 habitants. Ils ont d’abord été qualifiés de non-essentiels. Ils ont ensuite été désignés comme les propagateurs de l’épidémie, puisqu’au contraire des grandes surfaces, ils ont dû fermer. Cette inégalité de traitement est insupportable. En quoi une boutique qui vend des vêtements est moins essentielle qu’un marchand de tabac ?», interroge t-il.

«Je ne suis pas anti-mesures sanitaires. Je suis anti-connerie !»

L’ancien parlementaire fulmine contre le manque de concertation dans lequel s’est organisée la réponse à l’épidémie, selon lui. «Je regrette qu’il n’y ait pas eu de concertation des élus locaux. Les maires ne sont pas écoutés. Seuls les Ministres et le Conseil Scientifique ont voix au chapitre, dénonce t-il. Certaines décisions ont été injustes. On a tapé sur tout le monde en même temps. Pourquoi n’a-t-on pas organisé des horaires spéciaux pour les personnes âgées dans les magasins ? Pourquoi n’a-t-on pas instauré des jauges maximales dans les grandes surfaces ? Je ne suis pas anti-mesures sanitaires. Je suis anti-connerie !».

«On ne peut pas ouvrir les stations de sports d’hiver et laisser les restaurants et les bars fermés»

«Aujourd’hui, il faut faire confiance aux commerçants, martèle Lionnel Luca. Ils ont démontré jusqu’à présent leur bonne volonté pour appliquer des protocoles sanitaires stricts et faire respecter les gestes barrières. Il ne faut pas non plus attendre janvier pour rouvrir les restaurants. Ils ont fait eux aussi un gros boulot dans leurs établissements pour être dans les clous. On ne peut pas ouvrir les stations de sports d’hiver et laisser les restaurants et les bars fermés. Sinon, les fiestas se dérouleront dans des appartements exigus sans aucune règle sanitaire ».