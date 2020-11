PSG : Kylian Mbappé désigné «joueur du siècle» ?

Il figure parmi une liste de 28 joueurs. Kylian Mbappé est en lice pour décrocher le titre de meilleur footballeur du XXIe siècle, décerné en fin d’année aux Émirats arabes unis.

Tous les nominés ont joué entre 2001 et 2020. Le jeune Français de 21 ans fait donc face à une rude concurrence avec notamment son coéquipier Neymar mais aussi des adversaires comme Zinédine Zidane, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta ou encore Manuel Neuer.

And the nominees for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, pic.twitter.com/rKPO5IZJbo — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Les Globe Soccer Awards sont organisés par l’association européenne des clubs (ECA) et celle des agents.

Durant cette soirée, des trophées seront également attribués au meilleur club (catégorie dans laquelle figure le PSG) au meilleur entraîneur du siècle (Didier Deschamps, José Mourinho, Zinédine Zidane…).

And the nominees for the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: A. Ferguson, C. Ancelotti, D. Deschamps, J. Löw, J. Guardiola, J. Mourinho, L. F. Scolari, M. Lippi, V. Del Bosque and Z. Zidane





VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/0ZbqX2sWGm — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

La cérémonie offrira également des distinctions pour le meilleur joueur et le meilleur entraîneur de l’année 2020. Dans cette catégorie, le défenseur parisien Marquinhos représentera le championnat français.