Secouristes, étudiants, chômeurs... Qui peut participer à la formation pour devenir testeur Covid en Ile-de-France ?

Alors que Valérie Pécresse a participé à la première session de formation aux prélèvements nasopharyngés, elle entend désormais former jusqu'à 1.000 personnes d'ici à Noël et 2.000 à terme. Pour cela, la présidente de la région Ile-de-France appelle secouristes, étudiants et chômeurs qui le souhaitent à se porter volontaires.

«Vous êtes secouriste ? Vous cherchez un revenu complémentaire ? Cette formation est pour vous». C'est en ces termes que Valérie Pécresse a appelé les Franciliens qui pourraient être intéressés à devenir les testeurs Covid de demain. La présidente de la région Ile-de-France espère recruter et former jusqu'à 2.000 personnes.

L'idée est en effet, selon la région, de «former les personnes habilitées qui le souhaitent (personnel de santé et secouristes PSE1)» mais également de «former des personnes qui seront recrutées parmi les étudiants, les demandeurs d'emplois voire dans certaines administrations ou entreprises».

Ce matin j’ai été formée ⁦@CroixRouge⁩ aux gestes du Test antigenique! La région finance 4 M€ une formation massive de 2000 préleveurs pour tester les Franciliens. Vous êtes secouriste? Cherchez 1 revenu complémentaire? Cette formation est pour vous! pic.twitter.com/1IFZ10n08i — Valérie Pécresse (@vpecresse) November 21, 2020

Mais pas question pour autant d'accueillir tout le monde, comme le laisserait penser ce tweet, la région souligne que le recrutement s'effectuera d'abord parmi les étudiants en médecine, les infirmiers mais aussi les demandeurs d'emplois dans ces secteurs.

Ces derniers seront d'ailleurs rémunérés, pour un travail réalisé dans des centres de test dans toute l'Ile-de-France. Au total, 4 millions d'euros ont été débloqués par la région pour financer ces formations et au moins le double pour les salaires.

un millier de personnes formées à noël

Pour l'instant, seule une première formation – qui fait presque office d'expérimentation – a été lancée. Et ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que «dix formateurs "pilotes" issus de l'IFSI de l'Hôpital Foch (92) et de la Croix Rouge» seront à leur tour capables de former les volontaires, explique l'ARS Ile-de-France.

Imaginée, entre autres, par la Croix-Rouge et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), cette formation comprendra 5 modules «alternant distanciel et formation pratique» et «intégrant des modules sur la connaissance du virus, les tests antigéniques, le contact-tracing, et la prévention», détaille la région.

Après un «retour d'expérience» et «des ajustements [...] si nécessaire», l'ARS estime que ces formations pourraient être déployées «dans les semaines qui viennent», pour «atteindre l'objectif de 1.000 personnes formées d'ici à Noël». Au total, 58 Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) volontaires, disséminés dans toute la région Ile-de-France, accueilleront ces formations.