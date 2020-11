Un trafic de drogues dures entre les Pays-Bas et Strasbourg démantelé

Quatre personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire dans le cadre d'une enquête sur l'importation d'héroïne et de cocaïne en provenance des Pays-Bas.

A raison de deux à trois convois chaque mois, le trafic était d'ampleur et bien rodé. Organisé en go-fast, les suspects ramenaient de la cocaïne et de l'héroïne sur le territoire français et plus précisément dans le quartier du Neuhof-La Meinau de Strasbourg. C'est d'ailleurs lors d'un de ces convois que quatre individus ont été interpellés dans la nuit du 17 au 18 novembre dernier par les effectifs de l'OFAST (Office anti-stupéfiants) de Strasbourg et de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention).

Alors qu'ils étaient partis le matin en direction des Pays-Bas, les véhicules revenaient à vive allure sur l'autoroute A4 et ont été interceptés après avoir passé la frontière franco-luxembourgeoise. Dans un des véhicules suspects, les enquêteurs ont découvert 7 kg d'héroïne cachés dans une roue de secours​. En perquisition, un laboratoire pour conditionner l'héroïne a été mis au jour, et plusieurs sommes d'argent ont été saisies.

Le principal acteur de ce réseau figure parmi les quatre personnes interpellées. Il s'agit d'un individu déjà connu de la justice pour des affaires de stupéfiants. Les suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire.