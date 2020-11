Yvelines : Baptiste, 16 ans, a disparu depuis trois jours

La gendarmerie des Yvelines a lancé un appel à témoin pour tenter de retrouver Baptiste Michellon, 16 ans, disparu vendredi 20 novembre.

L'adolescent a quitté le domicile familial, à Saint-Nom-la-Bretèche, dans la soirée, vers 23 heures, selon France Bleu. Il aurait alors laissé son téléphone portable chez lui. Depuis, ses proches sont sans nouvelle.

Selon l'appel à témoins émis par la gendarmerie pour «disparition inquiétante de personne mineure», Baptiste mesure environ 1,80 m, a des yeux mi-longs châtains foncés et des yeux vert/bleu clair. Il a été vu pour la dernière fois portant une veste noire réversible de la marque Helly Hansen et un pantalon noir Nike, et serait parti avec une trottinette noire et rouge non électrique et un sac à dos noir.

APPEL À TÉMOINS - On a besoin de vous pour retrouver ce jeune homme de St Nom la Bretèche (78) pic.twitter.com/jTw51pBJT2 — Gendarmerie des Yvelines (@Gendarmerie_078) November 22, 2020

Si des personnes pensent avoir des informations permettant de retrouver le jeune homme, elles peuvent contacter les autorités au 17 ou en composant le 112.

En attendant, de nombreux moyens ont été déployés par les gendarmes. Ces derniers ont notamment survolé plusieurs fois la zone concernée en hélicoptère, pour le moment en vain.