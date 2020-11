Coronavirus : plus de 3.500 entreprises de la métropole Nice Côte d’Azur exonérées à hauteur de 6,3 millions d’euros

Le maire de Nice et président de la Métropole Christian Estrosi a obtenu du gouvernement, l’exonération des 2/3 de la CFE (cotisation foncière des entreprises) pour les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel.

Ces entreprises, dont le chiffre d’affaires est fortement touché par la crise sanitaire et économique, auraient dû s’acquitter de cette cotisation en 2020.

Cette exonération bénéficiera aux hôteliers, aux restaurateurs ou encore aux salles de spectacle.

Au total, ce sont plus de 3 500 entreprises réparties sur les 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur qui en profiteront, à hauteur de 1 750 euros en moyenne. « Les avis de dégrèvement de la CFE commencent à nous parvenir, s’est réjoui Denis Cippolini, président de la fédération Hôtellerie et tourisme UMIH Nice Côte d'Azur. L’exonération est de 2,6 M € pour les hôteliers, 1,6 M€ pour les restaurateurs (...) Plus que jamais, nous pouvons compter sur l’engagement de la Métropole Nice Côte d’Azur. »

Parmi les entreprises concernées, 2 400 ont leur siège à Nice. Un tiers est situé dans d’autres communes de la Métropole, notamment à Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et Vence.

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les professionnels exerçant à titre habituel une activité non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition.