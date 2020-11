Coronavirus : une large campagne de vaccination en France, mais pas d’obligation

C’est l’un des enjeux majeurs de la crise sanitaire : la vaccination. Emmanuel Macron a présenté ce mardi la stratégie de la France concernant le vaccin contre le coronavirus. Une large campagne sera organisée dès la fin de l’année, mais aucune obligation ne sera imposée.

Le chef de l’État s’en tient toujours à la stratégie «tester, alerter, protéger» pour lutter contre l’épidémie. Le gouvernement compte sur la mise au point rapide de vaccins, dont les premiers devraient être disponibles à la fin du mois de décembre et/ou début janvier.

Emmanuel Macron a garanti que le nombre de doses de vaccin a été discuté alors l’ensemble des membres de l’Union européenne, et seront distribuées à chaque pays en fonction de sa population. 15% des vaccins achetés par l’UE iront donc à la France.

Après la validation par les autorités sanitaires, la campagne de vaccination sera lancée. «Nous commencerons vraisemblablement, dès fin-décembre-début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées», a expliqué le chef de l’État. La deuxième génération de vaccins, qui sera finalisée au printemps prochain, permettra d'élargir la campagne de vaccination à l'ensemble des Français.

La Haute autorité de santé devra présenter ses recommandations pour la campagne, qui sera par ailleurs supervisée par un comité scientifique. Le déploiement du vaccin se fera en collaboration avec «les hôpitaux, les maisons de retraite et l’ensemble des médecins de ville».

Les Français semblent pourtant plutôt réticents à l’idée de se faire vacciner : seuls 54% des Français y sont favorables, selon un sondage Ipsos publié en octobre.

