DIRECT - Coronavirus : l'UE annonce un contrat de vaccins avec Moderna

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français ce soir.

13h08

L'Autriche compte entamer en janvier une campagne de vaccination contre la maladie Covid-19 en commençant par les personnels de maisons de retraite et les pensionnaires de plus de 65 ans, les personnes à risque et les professionnels de santé.

13h04

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mardi un contrat avec la société américaine Moderna pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, le sixième conclu par l'UE avec un laboratoire pharmaceutique.

"Je suis heureuse d'annoncer que nous approuverons demain un nouveau contrat pour sécuriser un autre vaccin contre le Covid-19 dans notre portefeuille", a déclaré Mme von der Leyen, lors d'un point presse, évoquant aussi un 7ème contrat de vaccins à venir, sans plus de précision.

13h02

Le chiffre d'affaires des compagnies aériennes sera en chute de plus de 60% en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre 328 milliards de dollars, la pire année jamais vécue par le secteur, terrassé par la crise du Covid-19, a annoncé mardi l'Association internationale du transport aérien.

12h39

Les commerces des Hauts-de-France de moins de 10 salariés, fermés administrativement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, pourront bénéficier d'une subvention de 500 euros maximum pour le loyer de novembre, selon une délibération adoptée par le conseil régional. Cette aide "peut concerner jusqu’à 50.000 commerces", avance le président du conseil régional Xavier Bertrand (ex-LR).

11h20

La Russie a affirmé que son vaccin Spoutnik V contre la maladie Covid-19, développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, était efficace à 95%. Il s'agit des résultats préliminaires obtenus sur des volontaires 42 jours après l'injection de la première dose, ont indiqué dans un communiqué ce centre, le ministère russe de la Santé et le Fonds souverain russe, impliqué dans le développement de ce vaccin.

Ils n'ont cependant pas mentionné le nombre de cas utilisés pour les calculs.

10h28

Les régions allemandes plaident pour une limitation à dix personnes issues de plusieurs foyers le nombre de participants aux fêtes de Noël et du Nouvel an pour éviter des infections au Covid-19.

Les enfants de moins de 14 ans ne seraient toutefois pas comptabilisés dans la mise en place de ces restrictions, selon un relevé de propositions adopté lundi soir par les dirigeants des Länder et qui sera discuté mercredi avec le gouvernement fédéral d'Angela Merkel.

07h27

Des centaines de vols étaient annulés mardi dans le plus grand aéroport international de Shanghai (est de la Chine), après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 liés à des employés du fret aérien.

La capitale économique chinoise (24 millions d'habitants) a fait état ce mois-ci de sept malades locaux. La plupart des cas ont été détectés ces derniers jours à l'aéroport de Pudong, entraînant un dépistage massif des employés et un plan de vaccination des travailleurs à haut risque.

06h00

Emmanuel Macron s'adresse de nouveau aux Français à 20h pour desserrer un peu l'étau du confinement et fixer le cap dans la crise sanitaire, alors que le pays espère une bouffée d'air à l'approche des fêtes de Noël. Le scénario est désormais bien huilé : le chef de l'Etat réunit un conseil de défense le matin pour faire un dernier point de l'épidémie avant de trancher les décisions qu'il annoncera le soir à la télévision.

01h01

Les voyageurs entrant en Angleterre et soumis à une quatorzaine pourront à partir de mi-décembre écourter cet isolement en cas de dépistage négatif du nouveau coronavirus cinq jours après leur arrivée, a annoncé le gouvernement britannique mardi. Cette décision vise à relancer l'industrie du voyage, et notamment le secteur du transport aérien qui a subi une chute considérable du trafic en raison des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie.