Les salles de sport pourraient rouvrir à partir du 20 janvier

La «sentence» est tombée. Lors de son allocution ce mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé que les salles de sport ne pourraient rouvrir qu’à partir du 20 janvier 2021, à condition que la situation sanitaire s’améliore. Un nouveau coup dur pour le secteur frappé de plein fouet par l’épidémie de coronavirus.

«Si le nombre de contaminations demeure en-dessous de 5.000 cas par jour, les salles de sport pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé», a déclaré Emmanuel Macron.

Une fermeture prolongée de deux mois qui suscite une vive indignation des professionnels du sport qui sont pour certains en sursis face à des dettes qui s’accumulent depuis que leurs établissement ont fermé fin septembre. De nombreuses manifestations sont à prévoir partout en France dans les prochains jours pour protester et demander une reconsidération du secteur.

Les gérants de salles et de centres de fitness sont en colère, eux qui ont engagé des frais considérables pour mettre en place un protocole sanitaire drastique. Une perte financière qui s'est accentuée également en raison d'une baisse des abonnements qui n'ont pas été renouvelés à la rentrée ou tout simplement pas pris par de potentiels nouveaux adhérents.

Pourtant, les salles où les sportifs retirent leur masque pendant leurs exercices et respirent fort, faisant craindre une dissémination du virus, ne seraient pas des lieux actifs de propagation du Covid-19, selon les patrons de clubs.

Face à ces décisions jugées «incompréhensibles» par la profession, de nombreux représentants comme France Active - organisation représentant les salles de sport et de fitness - avaient déjà déposé début octobre des référés auprès des tribunaux administratifs dans le but de faire annuler cette fermeture dont ils ne voient pas la fin. En vain. Les portes des établissements sont restées closes.

Malgré tout, et dans «le respect de l'arrêté préfectoral», certaines salles de sport, comme les clubs premium L’Usine à Paris, ont décidé de rouvrir leurs portes à ses abonnés munis d’une prescription médicale afin qu’ils puissent pratiquer l’activité individuelle préconisée par le médecin. «Le sport est un besoin vital et je me réjouis d'œuvrer à la santé collective», a indiqué Patrick Rizzo, cofondateur des clubs de sport L'Usine.