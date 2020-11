Noël : quelles sont les règles pour les fêtes de fin d'année ?

Lors de son allocution ce mardi soir, Emmanuel Macron a apporté des précisions concernant l’organisation des fêtes de fin d’année. Si elles pourront bien avoir lieu, le président de la République appelle à la prudence.

Le cap est fixé au 15 décembre prochain, date à partir de laquelle les Français pourront être déconfinés, à condition que les chiffres de l’épidémie soient favorables, c’est-à-dire avec moins de 3.000 patients en réanimation et moins de 5.000 cas positifs par jour.

Si un couvre-feu de 21h à 7h du matin sera en vigueur à partir de cette date, il sera levé spécialement les soirs du 24 et du 31 décembre, pour permettre aux Français de fêter Noël et le Nouvel An, et de se déplacer sans attestation. Les rassemblements sur la voie publiquement resteront interdits ces soirs-ci, et les restaurants, bars et boîtes de nuit toujours fermés.

Le chef de l’État n’a pas évoqué de nombre maximum de personnes autorisées à se réunir pour les fêtes, mais il a toutefois appelé à la responsabilité des Français. «Durant les congés de fin d’année, nous allons retrouver nos proches. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression, mais si nous ne voulons pas subir un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance», alerte Emmanuel Macron. Il demande donc aux Français de «ne pas être trop nombreux à table», mais aussi de garder le masque à la maison «lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n’habitent pas au quotidien avec nous».

Il appelle également au maintien des autres gestes barrières : distanciation physique, lavage de main fréquent et aération des pièces.