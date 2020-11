Quelles solutions d'hébergement pour les migrants après la violente évacuation place de la République ?

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Lundi soir, à l'issue d'une violente évacuation, plusieurs centaines de migrants ont été dispersés à coup de gaz lacrymogène par la police. Mais où sont-ils partis ? Quelles solutions d'hébergement pourraient leur être proposées ?

C'était une opération coup de poing, organisée par plusieurs associations dont Solidarité migrants Wilson et Utopia 56, qui militent depuis plusieurs années pour une meilleure reconnaissance des droits des migrants. Place de la République, en plein coeur de Paris, où il est de plus en plus rare de les voir, plus de 450 migrants avaient posé leurs tentes pour y passer la nuit, avant d'être violemment évacués par les forces de l'ordre.

Leur seul crime ? «Une occupation illicite de l'espace public» selon le communiqué conjoint de la préfecture de Paris et d'Ile-de-France et de la préfecture de police de Paris, qui assurent que «la constitution de tels campements [...] n'est pas acceptable». Dans la nuit de lundi à mardi 24 novembre, les migrants ont donc été escortés pendant plusieurs kilomètres par la police vers la périphérie, comme l'a constaté le journaliste de Brut, Remy Buisine.

Les réfugiés se retrouvent par petit groupe sans savoir où dormir après une chasse des policiers durant toute la soirée dans les rues de Paris. Terrible... pic.twitter.com/UleZT7ZcEr — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

Les réfugiés sont désormais escortés hors de Paris avec une forte présence policière. #Republique pic.twitter.com/5SomrU9iPQ — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

Quelques heures après l'évacuation, plusieurs d'entre eux s'étaient ainsi retrouvés à Saint-Denis (93), Saint-Ouen (93) et à Aubervilliers (93), où une distribution alimentaire était organisée. Ce qui n'est pas acceptable en plein coeur de la capitale semble l'être à quelques kilomètres de là, à la frontière entre Paris (75) et la Seine-Saint-Denis (93). «Cette nuit, les personnes exilées ont erré dans les rues, repoussées par la police jusqu'à Aubervilliers et Saint-Denis. Nous leur avons donné nos dernières tentes et couvertures», témoignait Utopia 56 dans la soirée.

Cette nuit, après la violence expulsion de #Rèpublique, les personnes exilées ont erré dans les rues, repoussées par la police jusqu’à Aubervilliers et Saint-Denis. Nous leur avons donné nos dernières tentes et couvertures. Le combat continue, on ne lache rien pic.twitter.com/8aIkLrsRik — Utopia 56 (@Utopia_56) November 24, 2020

Une situation qui se répète inlassablement, récemment dénoncée par une trentaine d'associations – dont la Ligue des droits de l'homme, Médecins du monde, Médecins sans frontière ou encore Emmaüs France – dans un communiqué. «Sans cesse repoussés, harcelés, chassés voire violentés par la police, une partie d'entre eux s'installe encore plus en périphérie [...]. L'accès à la nourriture, à l'eau, l'hygiène, aux soins, aux droits et à l'information y sont plus difficiles que jamais», y détaillent les associations.

Pour rappel, la grande majorité de ces personnes dépend du droit commun et devrait être prise en charge par l'Etat. Selon les estimations de la Cimade, environ 70 % d'entre eux ont déjà déposé leur demande d'asile, en cours de traitement donc, et 20 % ont déjà obtenu leur statut de réfugié, et possèdent donc un titre de séjour en règle. Les 10 % restants relèvent souvent de la procédure Dublin, ayant déjà déposé leur demande d'asile mais dans un autre pays que la France.

La réponse de l'Etat

Accusé d'abandonner les migrants à leur sort – et ce, alors même que le président de la République Emmanuel Macron avait assuré en juillet 2017 ne plus vouloir «avoir des femmes et des hommes dans les rues d'ici à la fin de l'année» et que sa «première bataille» serait «de loger tout le monde dignement» – l'Etat a répondu ce mardi 24 novembre par la voix de Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, et de Emmanuel Wargon, ministre déléguée chargée du Logement.

Dans un communiqué commun à leurs deux ministères, elles affirment être mobilisées «afin que des solutions de prise en charge soient trouvées sans délai pour les personnes en situation de détresse». «D’ores et déjà 240 places sont identifiées par le préfet de la région Ile de France, en centre d’accueil et d’examen des situations administratives et dans les structures de l’hébergement d’urgence», ont-elles écrit.

Les deux ministres déléguées indiquent également «que 10.000 places ont été créées depuis le 17 octobre» et assurent que «4.500 places supplémentaires pour les demandeurs d’asile seront financées par le gouvernement en 2021», avec un budget 2021 en hausse. «Les lois doivent être pleinement respectées et nos dispositifs de solidarité à l’égard des migrants totalement mobilisés», rappellent-elles.

La mairie de paris propose des lieux d'hébergEMENt

Particulièrement investie sur cette question d'accueil des migrants, la municipalité parisienne a immédiatement fait savoir qu'elle tenait à disposition de l'Etat plusieurs sites, qui pourraient immédiatement accueillir les migrants. Des «hébergements temporaires [...] actuellement inoccupés», selon le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire.

La Ville de Paris a proposé dès vendredi de mettre à disposition des hébergements temporaires dans des centres de congrès actuellement inoccupés.





L'organisation de l'accueil des réfugiés doit désormais être assurée par l'État, dont c'est la compétence.





2/5 ⤵ — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) November 24, 2020

Parmi eux, deux centres de congrès parisiens – inutilisés depuis des mois à cause du contexte sanitaire – le parc des expositions de la porte de Versailles (15e) et l’espace Champerret (17e). «Ce sont deux sites de grande ampleur [...] J’ai donc fait ces deux propositions et l’ensemble des détails ont été transmis à la préfecture afin de pouvoir donner suite dans les meilleurs délais», a ainsi annoncé Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, à Libération.