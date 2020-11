Restaurants fermés en PACA : la colère monte d’un cran

Ce jeudi 26 novembre à 14h, cuisiniers, serveurs, patrons de bars et de restaurants, fournisseurs et sous-traitants participent à un grand rassemblement (en tenues) sur le Vieux Port de Marseille. Des milliers de professionnels y sont attendus pour crier leur colère et leur désarroi. Tous se disent «désespérés» par les conséquences «désastreuses» du confinement sur leur activité à l’arrêt.

«Combien de temps va-t-on continuer à se faire assassiner dans la plus grande indifférence ?». Cette question, Fred Ghintran, le vice-président de l’UMIH sur la Côte d’Azur, se la pose tous les jours dans son restaurant. Le patron de la célèbre brasserie niçoise Le Félix Faure (fermée depuis le début du confinement pour cause administrative) coordonne le mouvement des restaurateurs en colère. Des professionnels au bord de la faillite… et de la dépression. Tous refusent de «trinquer».

«Entre les congés payés de mes salariés (qui restent à la charge des entreprises malgré le chômage partiel, Ndlr), mon loyer et le remboursement de mon crédit, je dois sortir 50.000 euros par mois», explique celui qui s’était lancé dans le métier en reprenant un camion pizza alors qu’il était étudiant avant de monter plusieurs affaires. «Mon chiffre d’affaires est égal à zéro, puisque je ne peux pas travailler, ajoute-t-il. Comment suis-je sensé m’en sortir ? Mes parents qui étaient ouvriers ont hypothéqué la maison qu’ils ont construite de leurs mains pour que je puisse investir. Vont-ils tout perdre ? Derrière chaque restaurant, il y a une histoire humaine comme celle-là».

Des patrons sans revenu et des charges qui s’accumulent

Sur la Côte d’Azur, le secteur du tourisme représente une partie essentielle de l’économie. «Les hôtels sont fermés ou vides et personne n’en parle alors qu’ils sont en train de couler, regrette Fred Ghintran. C’est un pan entier de l’économie française qui se meure. Est-ce qu’on va laisser deux millions de personnes dans le pays perdre leur emploi ?», interroge Fred Ghintran.

Le restaurateur ne remet pas en cause le confinement. «Si on nous dit qu’il faut fermer les restaurants pour sauver des vies, nous pouvons l’accepter. Par contre, il faut que l’État nous indemnise suffisamment pour nous éviter de faire faillite. L’État ne pourrait-il pas par exemple imposer aux compagnies d’assurances de créer un fonds pour soutenir nos entreprises ? En attendant nos dettes s’accumulent. Quand nous serons autorisés à retravailler, il nous faudra les rembourser avec des établissements moins rentables. Nous ne savons toujours pas quand et comment la reprise se fera. Nous voulons savoir. Nous réclamons transparence et honnêteté de la part de l’Etat», conclut-il dépité.