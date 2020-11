Affaire Fourniret : le corps d'une potentielle victime exhumé dans l'Yonne

Retrouvée sans vie en octobre 1997 dans l'Yonne, cette femme a été enterrée sous X car sa mort n'a jamais pu être élucidée. Les récentes avancées dans l'enquête sur l'affaire Fourniret ont encouragé la juge d'instruction en charge du dossier, Sabine Kheris, a ordonné l'exhumation du corps de cette inconnue afin d'interroger un éventuel lien avec le tueur en série.

Selon les informations de l'Yonne Républicaine, l'exhumation a eu lieu mardi 24 novembre, au cimetière de Mont-Saint-Sulpice. Le 5 octobre 1997, le corps de la défunte avait été découvert par un habitant du village. Le quotidien régional précise que cette femme avait été retrouvée dénudée, gisant dans un fossé et partiellement recouverte par des branchages. Son enterrement avait eu lieu six jours plus tard.

Son exhumation doit permettre de comparer son ADN aux traces retrouvées sur un matelas saisi en 2003 dans une maison de Ville-sur-Lumes (Ardennes). Selon Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, c'est là-bas que le tueur en série a violé et assassiné la jeune Estelle Mouzin. Déjà condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sept jeunes femmes, Michel Fourniret a reconnu sa responsabilité dans la mort d'Estelle Mouzin en mars dernier.

L'enquête tente maintenant de déterminer si le tueur en série a fait d'autres victimes encore non identifiées. Ainsi, le 12 novembre, la gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins concernant plusieurs «enquêtes judiciaires en cours». Leur espoir est d'obtenir de nouvelles informations à propos d'affaires restées en suspens et qui pourraient être liées à celui que l'on surnomme l'Ogre des Ardennes.