Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse pour le sixième mois consécutif

Pour le sixième mois consécutif, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (c'est à dire sans activité) en France a connu une baisse. Ils s'établissaient ainsi à 3,794 millions en octobre, soit 60.100 inscrits en moins (-1,6%).

Cette diminution constatée dans les chiffres communiqués ce mercredi 25 novembre par la Dares, a été constatée dans toutes les régions de l'Hexagone, et au sein de toutes les tranches d'âge. Elle est toutefois plus importante chez les jeunes (-2,4%).

Mais si cette nouvelle baisse est bienvenue, le nombre de chômeurs reste élevé, notamment à cause de la crise sanitaire. Il est ainsi 10% plus haut que celui de fin février. En ajoutant les personnes toujours en recherche mais qui ont repris une activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emplois s'établit à 6, 004 millions, soit une petite chute de 0,7% (-40.800).

Reste à savoir si cette tendance à la baisse va se poursuivre. Le deuxième confinement, décidé par le gouvernement fin octobre, et toujours en cours, risque d'avoir des conséquences sur les demandes d'emploi.

Les chiffres devraient également gonfler prochainement avec lamise en place des différents plans sociaux annoncés. Société générale, Total, Danone... De nombreuses grandes entreprises ont en effet estimé devoir supprimer des postes pour affronter la crise actuelle.