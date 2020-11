Déplacements autorisés jusqu’à 20 km : les Niçois partagés

À partir de samedi, il sera possible d’aller jusqu’à 20km autour de son domicile pendant trois heures pour courir, marcher ou encore pédaler. Un allègement des restrictions du confinement annoncé mardi soir par Emmanuel Macron. Une nouvelle qui fait parler les sportifs de la capitale azuréenne.

Ici, le culte du corps est partout. À Nice, sur la mythique Promenade des Anglais, on se croirait un peu en Californie. Sous un ciel d’un bleu profond, face à la Méditerranée, on aime s’adonner aux joies du sport. Joggers, cyclistes, skateboarders, marcheurs… Or, ce mercredi matin, un même sujet de conversation revenait sans cesse au moment des étirements : la fin de l’interdiction de s’éloigner à plus d’1km de son domicile pour pratiquer de l’activité physique.

«Personne ne tournait autour de son pâté de maison comme un hamster dans une roue pour s’entrainer ».

« Je suis marathonien, expliquait Jean-Daniel. Pour moi, la limite d’1km ne rimait à rien. D’ailleurs, je ne la respectais pas jusqu’à présent. Lors de mes entrainements, j’ai l’habitude de courir sur toute la Promenade des Anglais, entre le port et l’aéroport (soit 7km, Ndlr). Je n’ai jamais été contrôlé. Même durant le premier confinement. Il ne faut pas être hypocrite. Personne ne tournait autour de son pâté de maison comme un hamster dans une roue pour s’entrainer ».

D’autres, comme Didier, respectaient eux la limitation, par peur du gendarme. Ils voient s’ouvrir ces nouvelles perspectives avec envie. «Il va être possible de se rendre en voiture jusqu’au Mont Gros (sur les hauteurs de Nice, Ndlr) afin d’aller courir en montagne et faire du trail ou du VTT», prévoit-il.

«Je ne vois le rapport entre la limitation de distance avec les risques de contagion du virus »

Mais, pour les adeptes de la petite reine très nombreux sur la Côte d’Azur, cette limitation fixée à 20km du domicile ne suffit pas. «C’est très bien pour des personnes qui pratiquent la course à pieds, mais c’est trop court pour faire une bonne balade à vélo», estime Marie, 75 ans. «On se demande bien pourquoi ils ont choisi 20km et pas 10km, 30km ou 50km, s’interroge de son côté Alain, son mari. Tout cela est assez arbitraire». «Je me fous de cette limitation, Je ne vois le rapport entre la limitation de distance avec les risques de contagion du virus, ça n’a pas de sens , je ferai comme je veux» conclut Félix un habitué qui n’est pas prêt de changer de braquet.