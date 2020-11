Des préservatifs pas assez solides, pointe 60 millions de consommateurs

Le magazine «60 Millions de consommateurs» a pour habitude d'analyser de nombreux produits du quotidien. Cette fois, ce sont certains préservatifs qui se trouvent dans leur viseur. En cause : une résistance jugée insuffisante, les rendant plus susceptibles de se déchirer pendant un rapport sexuel.

Dans son magazine du mois de novembre, l'association a testé la résistance de 18 modèles de préservatifs de marque, d'épaisseur et de matière différentes. Tous étaient estampillés «CE», le label de la norme européenne. Au total, quatre modèles n'ont pas résisté aux tests d'éclatement ou de rupture

Au total, quatre modèles n'ont pas résisté aux tests d'éclatement ou de rupture, et l'un d'entre eux était troué. Une même marque peut cacher de mauvaises surprises. Si les Manix Super ont été jugés très résistants, les Manix Contact eux, ne sont pas assez solides, d'après les tests du magazine.

Attention à la date de péremption

Plus étonnant, le célèbre magazine révèle aussi que certains préservatifs «ultra fins» sont en réalité aussi épais que les autres, et à l'inverse, un préservatif «résistant» ne garantit pas une absence de déchirure. La date de péremption est donc importante selon le magazine, car le latex trop vieux devient poreux et protège donc moins. En cas de doute, mieux vaut le jeter directement plutôt que prendre le risque.

60 Millions de consommateurs rappelle également qu'il ne faut surtout pas enfiler un préservatif sur un autre, car le frottement durant le rapport sexuel augmente les risque de déchirures.