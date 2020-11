Stations de ski fermées pour Noël : les professionnels espèrent des assouplissements

L’allocution d’Emmanuel Macron a eu l’effet d’un coup de massue auprès des professionnels de la montagne. Alors que le Chef de l’Etat a laissé entendre mardi soir que les stations de ski resteront fermées pour les vacances de Noël, les acteurs de la montagne sont dans l’incompréhension.

Le réveil est douloureux pour les professionnels de la montagne ce matin, qui multiplient les réunions de crise. Alors que la question de l’ouverture des stations fait l’objet de concertations entre les professionnels du secteur et le gouvernement, et doit être tranchée début décembre avait fait savoir l’exécutif lundi dernier, le plan de déconfinement présenté hier par Emmanuel Macron n’a pas manqué de surprendre les acteurs de la montagne. « Concernant les sports d’hiver (…) Il me semble toutefois impossible d’envisager une ouverture pour les fêtes, et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens », a en effet déclaré le chef de l’Etat, rappelant que des discussions étaient en cours.

Une annonce brutale, mais encore de l’espoir

Une douche froide qui a pris au dépourvu les professionnels et les représentants de la montagne. « Je suis sous le choc de l'annonce présidentielle. La situation est grave », a déclaré Chantal Carlioz, vice-présidente de l'Isère en charge de la montagne et des stations. « Dans cette période dramatique, je sais qu'on ne négocie pas avec la crise sanitaire, mais néanmoins nous étions en discussion. Nous préparions avec l'ensemble des acteurs de la montagne l'ouverture des stations, comme savent le faire depuis toujours les montagnards. Nous attendions la validation en cours du protocole sanitaire d'ouverture. Le premier ministre, lors de ses discussions avec ces mêmes professionnels, avait annoncé une décision en décembre. Aussi, c'est la stupéfaction et le désarroi dans nos rangs devant cette incohérence », a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Nous attendions la validation du protocole sanitaire d'ouverture (...). C'est le désarroi devant cette incohérence. Chantal Carlioz, vice-présidente de l'Isère en charge de la montagne.

Même son de cloche du côté de Benoît Cloirec, coordinateur du Domaine skiable des Portes du soleil : « On a été surpris de cette annonce qui a été brutale. Ceci dit quand on lit entre les lignes, le président pense que ce n’est pas responsable, mais il ne nous a pas encore condamné, même si ce n’est pas en bonne voie ». Un effet de surprise et un espoir également partagé par Gilles Vanheule, directeur de l’Office de tourisme de Serre-Chevalier, dans les Alpes du Sud. « Ce n’est pas très clair, il y a quand même un espoir. Toutes les stations sont en train de se mobiliser pour mettre en avant toutes les procédures sanitaires que nous avons mises en place. J’ai envie d’être optimiste. Si on fait le parallèle entre les transports en commun et les télésièges, la messe est dite », poursuit-il. Alors que le Premier ministre Jean Castex doit prendre la parole jeudi, il pourrait en dire un peu plus sur le sort des stations de sports d’hiver qui n'envisagent pas pour l'instant de baisser les bras et espèrent pouvoir « infléchir cette position qui nous apparaît extrêmement injuste», a expliqué à l'AFP Jean-Luc Boch, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne et président de France Montagnes, organisme de promotion des montagnes françaises.

Un report à janvier aux conséquences économiques lourdes

Des stations qui, déjà pénalisées par l’absence des touristes étrangers, comptent sur la fidélité de leurs clients pour profiter d’autres activités de montagne si les remontées mécaniques ne devaient par ouvrir à Noël. Parmi elle, « le ski de fond, les chiens de traîneaux, les raquettes, la randonnée », précise Gilles Vanheule qui s'attend malgré tout à des désistements. Cette annonce pourrait bien en effet être préjudiciable pour les stations de sports d'hiver.

« En montagne on sait s’adapter », note Gilles Vanheule mais, « les domaines skiables vont avoir des pertes énormes». En cas de fermeture à Noël, «on espère pouvoir miser sur la fin de saison, mais il sera impossible de rattraper les pertes », poursuit-il. Et pour cause, l’avant-saison, de novembre à décembre, et les vacances de Noël ont représenté l’année dernière 34 % de la fréquentation annuelle des domaines skiables, selon Jean-Marc Silva, directeur général de France Montagnes.

Des professionnels de la montagne qui s’attendent donc d’ores et déjà à une baisse d’au moins un milliard d’euros du chiffre d’affaire d’ici à la fin décembre. Un manque à gagner qui viendrait s’ajouter à la perte de 1,5 milliard d’euros du printemps 2020, du fait de la fermeture anticipée des stations, selon les chiffres dévoilés hier par le cabinet Protourisme, qui par la voix de son directeur général s'interrogeait sur la femeture des stations françaises.

« Les stations de ski sont ouvertes en Suisse, vont ouvrir en Autriche… Il serait tout de même paradoxal que la France, leader européen du tourisme de montagne, laisse ses stations fermées alors que des protocoles rigoureux ont été mis en place par les professionnels », soulignait en effet hier Didier Arino, Directeur général du cabinet Protourisme dans un communiqué.

Vers une coordination européenne ?

Quid en effet de la coordination européenne évoquée par le chef de l’Etat afin d'éviter la concurrence. L'Italie envisagerait ainsi de maintenir ses stations fermées. L’Allemagne compterait en faire autant. Une décision que ne partagerait pas l’Autriche, qui pourrait envisager d’ouvrir comme la Suisse.

A cheval sur la Suisse et la France, le Domaine des Portes du Soleil, qui regroupe huit stations françaises et quatre stations suisses, pourrait ainsi ouvrir en partie. « Ce sera une ouverture à deux vitesses. Les stations suisses seront ouvertes et les stations françaises fermées », note ainsi Benoît Cloirec, coordinateur du Domaine. Concrètement « un habitant de Châtel pourrait aller skier à Morgins qui est à moins de 5 kilomètres, c’est ce qui pourrait fortement se produire », poursuit-il.

L’exécutif devra donc prendre une décision dans les jours à venir, en considérant les protocoles sanitaires développés par les acteurs de la montagne, mais aussi les capacités hospitalières et le niveau de saturation des services de réanimation dans les départements qui comptent de nombreuses stations, alors que la Haute-Savoie et la Savoie présentaient lundi, selon l'AFP, les taux d'incidence les plus élevés de France. Sans surprise, la fermeture passe également mal du côté des adeptes de la montagne. Ils sont nombreux à avoir manifesté hier leur incompréhension sur les réseaux sociaux. « Il faut m’expliquer en quoi une station de ski est plus dangereuse qu’un centre commercial en plein Black Friday », « donc tu peux t’entasser dans le métro mais pas dans le grand air d’une station de ski… », pouvait-on notamment lire sur Twitter.