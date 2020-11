Toulouse : Une girafe gestante meurt mystérieusement dans un zoo

Onduri allait mettre bas dans quelques mois. L’une des girafes du parc animalier African Safari, situé à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse (Haute-Garonne), et morte mystérieusement, ce jeudi 19 novembre, dans son enclos, à l’âge de 19 ans.

Arrivée au zoo en mars 2014, pour être auprès de ses soeurs Quibala et Rahima, la femelle a été retrouvée sans vie dans la soirée par les soigneurs, qui sont sous le choc. Au fil des années, ces derniers avaient «tissé une relation confiance et de complicité avec elle», peut-on lire dans une publication postée sur le compte Facebook de l'établissement.

Décrit comme gourmand et curieux, le mammifère, en provenance de Dortmund, en Allemagne, devait donner naissance à une petite femelle, qui n’a pas survécue non plus. Ces derniers temps, Onduri était donc tout particulièrement surveillée par l’équipe animalière, qui s’est dite «bouleversée par sa mort soudaine». En effet, «rien ne laissait présager un tel événement», a écrit le parc fondé en 1970.

les résultats de l'autopsie attendus mi-décembre

Le matin de sa mort, la girafe était «active et en pleine forme», selon les soigneurs, qui précisent que le «décès était brutal mais sans souffrance». Pour l’heure, on ignore encore les causes exactes de la mort. Des analyses sont en cours. Les résultats de l'autopsie seront envoyés à l’établissement dans environ trois semaines. Après quoi sa dépouille sera confiée à un service d'équarrissage.

Le zoo, qui accueille 600 animaux et 80 espèces sauvages, devait célébrer cette année ses 50 ans. L’évènement a finalement été reporté à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Onduri allait quant à elle fêter ses 20 ans en janvier prochain. Pour rappel, l'espérance de vie d’une girafe est de 15 à 25 ans dans le milieu naturel, et de 20 à 30 ans en captivité.