Déconfinement : ces 5 questions que va devoir éclaircir Jean Castex

Après les annonces d’Emmanuel Macron sur l’allègement progressif du confinement, mardi soir, place ce jeudi matin au service-après-vente de Jean Castex. Le Premier ministre aura la charge de préciser, corriger ou dévoiler certaines mesures, pour donner des réponses aux questions que se posent encore les Français. Cinq d’entre elles sont particulièrement attendues.

Quel accueil pour les clients dans les commerces ?

Si Emmanuel Macron a déjà décrit la règle concernant les 8m2 par personne pour l’accueil des clients dans les commerces (à partir du samedi 28 novembre), Jean Castex pourrait y apporter des précisions. Les coiffeurs, notamment, dont les salons peuvent être petits et empêcheraient de s’occuper de plusieurs personnes à la fois, aimeraient par exemple une adaptation.

Il aura aussi la charge d’annoncer si d’autres mesures seront mises en place, comme le recours à des rendez-vous pour certains magasins ou des sens de circulation à respecter.

Combien de fidèles pour les offices religieux ?

Il faudra aussi préciser les modalités de pratique des cultes. Alors que le président avait annoncé une jauge maximale de 30 fidèles pour les différents offices, celle-ci devrait être augmentée. Des représentants des différentes religions ont exprimé leur souhait de la voir être adaptée à la taille des édifices, en appliquant la même règle que celle des commerces (voir en l’assouplissant). Le Premier ministre doit indiquer l’option retenue.

Cinémas, spectacles : un horodatage pour contourner le futur couvre-feu ?

Jean Castex devra également apporter des précisions concernant la mise en place de l’horodatage, pour la réouverture des salles de cinéma et de théâtres (prévue le 15 décembre, si l’évolution de l’épidémie le permet). Ce système doit permettre d’organiser des projections et des représentations en fin de journée, afin que les spectateurs, qui auront dépassé l’heure du couvre-feu (qui remplacera le confinement), utilisent leur billet comme justificatif. Reste à savoir dans quelle amplitude ces dépassements pourront avoir lieu. De même, il faudra annoncer si une jauge particulière pour le public sera appliquée dans les salles (un siège sur deux ? une personne pour 8m2 ? pour moins ?).

Quel avenir pour les stations de ski ?

Les mots du Premier ministre devrait être particulièrement attendus en altitude, du côté des stations de ski. Alors qu’une réunion avait eu lieu lundi et qu’une décision quant à leur ouverture devait normalement être donnée dans un délai de 10 jours, Emmanuel Macron a pris tout le monde de court dès le lendemain en annonçant qu’il était improbable qu’elles se mettent en marche avant le mois de janvier. Jean Castex devra alors répondre à la colère des exploitants, mais aussi des commerçants et des nombreux travailleurs saisonniers, en expliquant pourquoi un tel choix a été fait et si un changement peut avoir lieu.

Quand les bars et discothèques pourront-ils rouvrir ?

Il sera également attendu fermement par les patrons de bars et de discothèques, pour qui aucune date de possible réouverture n’a été avancée. La colère, déjà forte, ne cesse de grandir, et ce dossier pourrait bien devenir l’un des plus épineux à gérer. D’autant que leurs habituels «camarades de fermeture», comme les restaurants ou les salles de sport, auront, eux, le droit d’ouvrir le rideau le 20 janvier (si l’épidémie le permet). Jean Castex expliquera-t-il pourquoi Emmanuel Macron n’a pas donné d’information les concernant ? Leur sort sera-t-il aligné sur les activités précédemment nommées ? Leur possible réouverture sera-t-elle décalée au mois de février ? Le Premier ministre sait qu’il sera écouté attentivement.

De la même façon, les autres activités n’ayant pas été abordées mardi soir dans l’allocution d’Emmanuel Macron, comme les auto-écoles, les parcs d’attractions ou les organisateurs et participants à des salons ou foires d’exposition, auront eux aussi l’oreille tendue.