Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande la suspension de 3 policiers parisiens

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce jeudi 26 novembre au préfet de police de Paris la suspension «à titre conservatoire» de trois agents. Ceux-ci sont mis en cause par une vidéo qui les montre asséner des coups à un homme qui ne portait pas de masque, samedi 21 novembre dans le 17e arrondissement de la capitale.

Sur Twitter, le ministre a dit «se féliciter que l'IGPN ait été saisie par la justice dès mardi». Gérald Darmanin a ajouté «demander au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais» :

[Intervention à Paris 17ème]



Je me félicite que l’IGPN ait été saisie par la justice dès mardi.



Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2020

Quelques instants plus tard, la préfecture de police de Paris a envoyé un communiqué de presse, indiquant que le préfet Didier Lallement «a saisi l’Inspection générale de la Police Nationale sur le plan administratif et a demandé au Directeur général de la Police nationale de suspendre à titre conservatoire les policiers impliqués». Cela dans le but «d'établir précisément les circonstances de l'interpellation d'un homme sur le 17e arrondissement de Paris le samedi 21 novembre». De plus, la préfecture fait savoir que «l'Inspection générale de la Police nationale a également été saisie en judiciaire sur ces faits par le Parquet».

Ces décisions font suite à la révélation par le média en ligne Loopsider, d'une vidéo de l'arrestation de l'homme, un producteur de musique, à son studio du 17e arrondissement.