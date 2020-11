Les restaurateurs niçois en force pour défiler à Marseille contre les fermetures administratives

Une centaine de patrons et d’employés de bars et de restaurants de la capitale azuréenne ont rejoint en autocars la cité Phocéenne pour réclamer l'ouverture de leurs établissements.

Ce jeudi matin, une centaine de restaurateurs s’était donné rendez-vous sur le parvis de la Gare Thiers, à Nice. À l’appel de plusieurs organisations et collectifs, ils ont pris la direction du Vieux Port de Marseille où ils manifesteront à partir de 14h en compagnie de confrères venus de toute la région PACA et même de Corse. Autant de professionnels qui sont dans une situation financière extrêmement précaire depuis le début de la crise sanitaire et encore plus depuis l'instauration du second confinement.

«Il y a du retard dans le versement par l’État du chômage partiel»

«Pour l’instant, on s’en sort uniquement grâce à la bonne volonté des banques, explique Sophie Dalaison, la patronne du bar Bella Ciao, dans le Vieux Nice. Tous les mois, les charges fixes de mon affaire me coûtent 3.000 euros et je ne me verse aucun salaire. Pour survivre, j’ai dû prendre un travail annexe. Je donne des cours de Français». Dave Riquiers a dû se résoudre lui aussi à trouver un job en urgence. Depuis quelques semaines, le patron du pub Saint Riquier, dans le Vieux Nice, travaille dans le bâtiment pour payer une partie des 8.500 euros de charges fixes de son bar. «Il y a du retard dans le versement par l'État du chômage partiel, explique-t-il. Pour l'instant, c’est toujours à notre charge».

«Nous voulons juste pouvoir travailler et gagner notre vie honnêtement»

Un professionnel inquiet pour le redémarrage de l’activité, le 20 janvier, comme envisagé par le chef de l’Etat, si la situation sanitaire le permet. «La réouverture sera accompagnée d’un couvre-feu, rappelle Dave Riquiers. Pour un établissement de nuit comme le mien, c’est la mort assurée». Pour ces petits patrons, il n’y a aucune raison que la manifestation qui se déroule à Marseille dégénère. «Nous ne sommes pas des gangsters mais des restaurateurs, assurent-ils. Nous sommes pacifistes et nous n’avons rien contre l'État, nous ne demandons la démission de personne. Nous voulons juste pouvoir travailler et gagner notre vie honnêtement».