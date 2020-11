Narbonne : un collégien pirate le compte pronote d'un camarade et menace de mort ses professeurs

Un collégien de 11 ans résidant à Narbonne, dans l'Aude, a piraté le compte Pronote de l’un de ses camarades pour s’en prendre à ses professeurs.

Via la messagerie du logiciel de gestion de vie scolaire, sur lequel les élèves peuvent notamment consulter leurs notes et appréciations après avoir entré leur mot de passe, l'adolescent a en effet insulté et menacé de mort plusieurs de ses enseignants, rapporte L’Indépendant.

Des menaces qui ont été particulièrement prises au sérieux en raison des évènements survenus le 16 octobre dernier à Conflans-Saint-Honorine (Yvelines), où Samuel Paty, professeur d'histoire et de géographie, a été décapité pour avoir montré des caricatures représentant Mahomet lors d'un cours sur la liberté d’expression.

Alertée par l’établissement scolaire, la police est rapidement parvenue à identifier l’auteur des faits, qui a été interpellé, puis conduit au commissariat de la ville. Le mineur sera prochainement entendu par le juge des enfants.