Pas de ski, mais des stations ouvertes pour les vacances de Noël

Le couperet est tombé. Les stations de ski ne pourront pas ouvrir leurs remontées mécaniques à Noël, mais pourront accueillir le public.

Après un début de polémique mardi soir, les acteurs de la montagne sont désormais fixés sur leur sort. Le Premier ministre a précisé, ce jeudi, les modalités d’ouverture des stations qui pourront accueillir le public, mais dont toutes les remontées mécaniques resteront fermées.

Une décision prise alors que le gouvernement a estimé que « la circulation épidémique mais aussi la situation des hôpitaux dans les régions concernées, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté », ne leur permettait pas une réouverture pour la période de Noël, et ce malgré les efforts consentis par les acteurs de la montagne, a précisé le Premier ministre.

« Quelle que soit l’importance des efforts que sont prêts à consentir les gestionnaires et les responsables de ces stations, il ne serait pas prudent de laisser se rassembler des flux très importants de population avec des activités susceptibles de solliciter par ailleurs les services hospitaliers », a poursuivi Jean Castex.

Des remontées mécaniques fermées mais des stations ouvertes

Si les remontées mécaniques ne pourront pas fonctionner, mettant à l'arrêt les activités de glisse, en revanche, les stations de montagne pourront accueillir les vacanciers. « Bien entendu il sera loisible à chacun de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes. Simplement toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public », a précisé le Premier ministre.

Un soutien annoncé aux professionnels

Face aux conséquences économiques que provoquera cette fermeture, alors que novembre et les vacances de Noël représentent plus de 20 % du chiffre d’affaires des montagnes françaises, le Premier ministre a souligné que des discussions étaient engagées avec les élus des vallées concernées et les professionnels du secteur.

L’objectif : permettre d’indemniser les pertes de recettes occasionnées par cette décision, mais aussi préparer au mieux la période suivante à partir de janvier. La situation des saisonniers « dont je n’ignore ni le rôle ni le poids dans cette activité très importante pour notre pays », sera également étudiée, a noté le Premier ministre.