Seine-et-Marne : un python royal retrouvé dans un appartement inoccupé

La police municipale de Melun (Seine-et-Marne) a fait une découverte quelque peu terrifiante ce mardi 24 novembre. Alors que les agents effectuaient une patrouille dans un immeuble en passe d'être démoli, ils sont tombés nez à nez avec un python royal.

Les forces de l’ordre ont été dépêchées sur place pour s’assurer que les logements n’étaient pas squattés. A première vue, aucun individu ne semblait avoir pris possession des lieux. Mais en arrivant sur le palier du 14ème étage, ils ont constaté que la porte d'un appartement a été forcée. Ils sont donc entrés pour déloger les éventuels occupants. Finalement le logement était vide, ou presque.

Comme le rapporte Le Parisien, ils ont découvert un vivarium dans lequel se trouvait un énorme reptile. Après leur trouvaille, les policiers ont immédiatement fait appel au service départemental de secours et d'incendie (Sdis 77), qui ont de leur côté alerté une équipe spécialisée dans les animaux sauvages et les nouveaux animaux de compagnie (NAC), des espèces autres que le chien et le chat.

Une fois sur place, ils ont aussitôt identifié le serpent visiblement abandonné. Il s’agit d’un python royal, un serpent non venimeux, mais qui reste dangereux car c’est un constricteur, c’est-à-dire qu’il tue ses proies en les étouffant. L’animal a été placé dans un lieu spécialisé. Quant à son propriétaire, il n’a, pour l'heure, pas été retrouvé, a précisé la police auprès du quotidien régional.