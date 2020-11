5G : la mairie de Paris veut une complète transparence sur le déploiement des antennes

Alors que de nouvelles antennes 5G continuent à être déployées dans toute la France, la municipalité parisienne repousse l'échéance, le temps que la conférence citoyenne lancée à ce sujet statue sur les conditions de ce déploiement.

«Nous souhaitons une grande transparence au sujet de l'installation des antennes 5G», avait déjà fait savoir Paul Simondon, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des finances et également chargé de suivre le déploiement de la 5G à Paris, annonçant ainsi la mise en place d'une conférence citoyenne à ce sujet.

«Notre ville n'a pas le pouvoir de se déclarer pour ou contre la 5G», rappelle d'ailleurs Paul Simondon. Pour lui, l'idée ce n'est pas d'empêcher la mise en place de la 5G à Paris mais de se doter de bons outils de régulation, qui – in fine – permettront aux opérareurs de donner les plus d'informations possibles sur leurs installations. «Beaucoup de citoyens ont des questions au sujet de cette nouvelle technologie qui nécessitent des réponses des opérateurs», estime-t-il.

Ouverture de la conférence citoyenne sur la 5G ce matin avec @AnouchToranian : merci aux 80 habitant-e-s de Paris et la Métropole qui vont se former, réfléchir ensemble et formuler des recommandations pour la charte parisienne de la téléphonie mobile ! pic.twitter.com/TKViipmhu0 — Paul Simondon (@PaulSimondon) November 21, 2020

Pour cela, un «programme de travail sur 3 samedis» a donc été entamé samedi dernier. Réunis lors de 3 grandes séances de travail (les 21 et 28 novembre et le 5 décembre), les membres de la conférence citoyenne devront ensuite rendre leurs conclusions. Une synthèse de leurs débats ainsi que la liste des recommandations retenues seront ensuite présentées en Conseil de Paris les 15, 16 et 17 décembre 2020 et envoyées aux communes de la métropole, afin selon Paul Simondon «de proposer des solutions au territoire voisin».

La charte de la téléphonie mobile à peaufiner

L'objectif de la municipalité ? Arriver ainsi «à l'expression de nouvelles préconisations», qui seront ensuite intégrées à la Charte parisienne de la téléphonie mobile. Depuis 2003, cette charte, «qui fonctionne très bien» selon Paul Simondon est un outil de régulation dans lequel se sont engagés les 4 principaux opérateurs de téléphonie. Améliorée plusieurs fois, notamment pour le passage à la 4G, elle est régulièrement modifiée en fonction des avancées technologiques.

Dans le cadre de cette charte, l'adjoint chargé des finances et du budget rappelle par exemple que la Ville de Paris s'était déjà engagée à ce que le niveau d'exposition aux ondes soit réduit de 30 % par rapport aux normes nationales. Avec un niveau maximal d’exposition de 5 V/m «équivalent 900 MHz», «la charte parisienne de la téléphonie mobile est la seule charte locale française à imposer un tel seuil», se félicite la municipalité.

Mais ces seules préconisations ne suffiront pas. Encore faudra-t-il que les opérateurs consentent à les respecter. A ce sujet, Paul Simondon assure que ces derniers sont prêts à jouer le jeu et à être complètement transparents. Respecter la charte est «bénéfique pour tout le monde», assure-t-il, ajoutant que tous avaient «vraiment intérêt à garder ce pouvoir de transparence, d'information et de régulation».

Des capteurs de mesure installés à Paris

En parallèle, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a annoncé avoir installé des capteurs de mesure dans le 8e arrondissement, en plein coeur de Paris, afin de surveiller «l'évolution» de l'exposition du public aux ondes, en prévision du lancement commercial du réseau mobile 5G.

«Ces capteurs vont permettre de recueillir des données sur l'exposition, consultables en temps réel, et pourront contribuer à la démarche lancée par la ville de Paris de réflexion sur les impacts de la 5G», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

