Alpes-Maritimes : la Banque Alimentaire organise sa collecte ce vendredi et samedi

Les «Gilets Oranges» seront de retour dans les grandes surfaces azuréennes ce vendredi et samedi. Malgré la crise sanitaire, la générosité des clients sera sollicitée afin de récolter des denrées de première nécessité pour les plus pauvres.

Avec le confinement, la misère n’a pas disparu. Au contraire, elle a bondi à cause de la crise économique qui a suivi la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’en finit pas de détruire des emplois. Aussi, dans les Alpes-Maritimes (un territoire particulièrement impacté par la fermeture des bars et restaurants mais aussi par la tempête Alex), la solidarité est plus que jamais nécessaire pour permettre aux plus démunis de satisfaire le plus essentiel des besoins : manger.

C’est dans ce contexte que la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes a fait le choix de maintenir sa collecte annuelle prévue vendredi et samedi. Dans les grandes surfaces azuréennes (75 au total), les bénévoles seront présents avec leurs incontournables « gilets oranges » pour solliciter les clients et récolter denrées alimentaires et produits de première nécessité. Parmi les produits les plus recherchés, on trouve les légumes, les poissons, les plats cuisinés, la farine, l’huile, les légumes secs, le riz, le sucre, les condiments ou encore les pots pour bébés.

Le nombre de bénéficiaires en hausse

Depuis le début de la crise sanitaire, les demandes d’aide alimentaire ont bondi de 25% dans le département frontalier de l’Italie. Sur la même période, les stocks ont quant à eux baissé de 23%. À elle seule, cette donnée résume l’immensité des besoins dans un territoire où environ 15% de la population se situe sous le seuil de pauvreté. Chaque année, c’est l’équivalent de 300 000 à 400 000 repas qui peuvent ensuite être distribués aux démunis par les associations partenaires de la Banque Alimentaire.

Pour cette 36e collecte, les « Gilets Oranges » sont soutenus par une marraine 100% locale : « Mado la Niçoise ». Sur la chaine Youtube de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes, l’humoriste a d’ailleurs déjà publié des vidéos hilarantes afin d’appeler les Azuréens à donner. Ce jeudi, elle s’est rendue dans le plus prestigieux établissement scolaire de la ville, le lycée Massena, pour récupérer des sacs de denrées qui avaient été collectées par les élèves.