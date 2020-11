Emmanuel Macron exprime sa «honte» face aux images du producteur Michel Zecler passé à tabac

Sa prise de position était attendue. Emmanuel Macron a publié un long texte sur ses réseaux sociaux pour revenir sur l'affaire Michel Zecler, producteur de musique passé à tabac par des policiers le 21 novembre dernier.

«Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte», déclare le président français dès les premières lignes. «La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou à la brutalité, d'où qu'elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme», écrit-il également, en référence aux insultes que dit avoir reçu le producteur dans un témoignage publié par Loopsider.

Mais le président ne fait pas que condamner les violences. Il appelle les membres de son gouvernement à travailler et lui faire des propositions pour «réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent».

Emmanuel Macron profite également de l'occasion pour revenir sur les critiques véhémentes à l'égard de la proposition de loi sur la «sécurité globale», et s'affiche en «garant» des libertés. «Liberté d'expression et liberté de la presse. Je n'ai jamais cessé de défendre ces principes et tous ceux qui l'incarnent», promet-il, alors que l'article 24, pénalisant la diffusion d'images des policiers et des gendarmes, est dans l'oeil du viseur.

Beaucoup d'internautes ont d'ailleurs fait le lien entre les deux enjeux, expliquant que sans les images de vidéosurveillances diffusées par Loopsider, les quatre policiers à l'origine de l'agression n'auraient peut-être pas été inquiétés. Ils ont ainsi été suspendus quelques heures après la publication du reportage.