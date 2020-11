La ligne 14 du métro parisien fermée tout le week-end

Avis aux voyageurs. Aucun métro ne circulera sur la ligne 14 du métro ce samedi 28 et dimanche 29 novembre, pour cause d'importants travaux. Le prolongement de la ligne entre en effet dans sa dernière ligne droite.

A partir de la fin du service ce vendredi 27 au soir, jusqu'au lundi 30 novembre à 5h30, la circulation sera entièrement interrompue sur la ligne 14. La RATP précise que des navettes de remplacement circulent entre la gare de Lyon et la station Olympiades. Voici également une carte des itinéraires de substitution :

De plus, comme depuis le 5 octobre, la ligne est fermée les lundis et mardis soir à partir de 22h15 jusqu'au 8 décembre 2020. Et ce, malgré la mise en circulation de rames de métro nouvelle génération.

Des perturbations qui s'inscrivent dans un contexte particulier : celui du prolongement vers le nord de cette ligne automatique, la première du réseau parisien. Après des années de travail et plusieurs retards, ce chantier complexe est en effet sur le point de porter ses premiers fruits. Le 14 décembre prochain, trois nouvelles stations doivent ouvrir : Pont-Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen.

Puis, en janvier 2021, la station Porte de Clichy devrait à son tour être mise en service. De quoi espérer que le prolongement de la ligne 14 décharge la ligne 13 surchargée. A terme, le terminus de la 14 devrait se situer dans la future gare Saint-Denis Pleyel, qui fera le lien avec des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express.

De l'autre côté de la région parisienne, des tunneliers sont également en train de creuser le prolongement de la ligne 14 vers le sud et l'aéroport d'Orly. Le chantier est censé se terminer en 2024.