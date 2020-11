Pour être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Nice mise sur sa vocation touristique

Le 13 janvier dernier, le Gouvernement français choisissait de porter la candidature de Nice au classement du patrimoine mondial de l’UNESCO, en 2021.

Près d’un an plus tard, la capitale azuréenne continue d’étoffer son dossier en misant sur ce qui a fait sa renommée mondiale : le tourisme. «Nice, capitale du tourisme de la Riviera», c’est le nom officiel de la candidature de la ville au prestigieux classement.

Ce vendredi, le Conseil Métropolitain a voté la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Il s’agit de l’outil réglementaire qui permettra de gérer la protection du patrimoine concerné par le classement au patrimoine Mondial.

«Le périmètre de l’AVAP et celui de la candidature à l’UNESCO sont quasiment identiques et superposables, explique Anne Ramos, l’adjointe au maire de Nice en charge de l’urbanisme. Leur superficie est d’environ 600 hectares. Il y a évidemment la Promenade des Anglais mais également des portions situées à Cimiez et dans une zone comprise entre l’avenue Jean-Médecin à l’Est et les Baumettes à l’Ouest de la ville. Cette zone bénéficiera d’une protection urbanistique renforcée. On y trouve en effet des bâtiments remarquables dont plusieurs palais. Ici, rien ne pourra être fait sans l’avis de l’architecte des bâtiments de France. La création de l’AVAP est un gage de sérieux vis-à-vis de l’UNESCO ».

La candidature de la capitale azuréenne doit être étudiée l’été prochain

Ce classement serait, pour Nice et la Côte d’Azur, synonyme de très fortes retombées économiques. Aujourd’hui, une quarantaine de sites français y figurent comme la Cathédrale d’Amiens, le bassin minier du Nord-Pas de-Calais ou encore le Mont-Saint-Michel.

«Il est grand temps que le patrimoine historique et culturel de notre ville soit reconnu à sa juste valeur», assure Anne Ramos. La candidature de la capitale azuréenne doit être étudiée l’été prochain, en Chine.