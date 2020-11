Sondage : 59 % des Français estiment que la réouverture des restaurants et des bars intervient trop tard

Un calendrier qui ne convainc pas. Selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, 59 % des Français jugent que la réouverture des restaurants et des bars, annoncée pour le 20 janvier 2021, intervient «trop tard».

Fermés depuis le début du reconfinement fin octobre, après une première période de fermeture durant le premier confinement au printemps, les restaurants seront autorisés à rouvrir le 20 janvier prochain, mais seulement «si le nombre de contaminations (au coronavirus, NDLR) demeure en dessous des 5.000 cas par jour», a indiqué Emmanuel Macron lors de son allocution aux Français mardi. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a précisé que les bars connaîtraient le même sort.

Pour trois Français sur dix (30 %), il s'agit du «bon moment» pour rouvrir ces établissements. A l'opposé, 11 % des Français jugent de leur côté que c'est «trop tôt».

En regardant de plus près les résultats, on observe que les habitants de communes rurales (64 %) et de communes urbaines de province (59 %) sont plus nombreux que les habitants de l'agglomération parisienne (53 %) à juger cette réouverture tardive. En termes de proximité politique, les sympathisants centristes de La République en marche (LREM) et du MoDem sont pour environ la moitié d'entre eux favorables à cette date de réouverture, contre seulement 17 % des sondés se disant proches du Rassemblement national (RN).

Ce sondage a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 25 au 26 novembre, auprès d'un échantillon de 1.049 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus, grâce à la méthode des quotas.