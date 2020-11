Sondage : 74 % des Français trouvent l'évacuation des migrants place de la République justifiée

Après l'évacuation violente d'un éphémère camp de migrants lundi soir place de la République à Paris, 74 % des Français jugent l'opération des forces de l'ordre «justifiée», selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio publié ce vendredi 27 novembre.

Les sondés sont donc une majorité à se ranger du côté de la police, face aux associations ayant organisé ce rassemblement de migrants pour protester contre l'évacuation d'un camp à Saint-Denis la semaine dernière et réclamer des solutions d'hébergement. Ils sont 60 % à ne pas trouver «justifiée» l'organisation de ce campement place de la République.

Le clivage droite-gauche sur cette question est visible, puisque 93 % des proches des Républicains (LR) et 90 % des sympathisants du Rassemblement national (RN) trouvent l'évacuation par les forces de l'ordre «justifiée», contre seulement respectivement 41 % et 58 % des sondés se disant proches de La France insoumise (LFI) et du Parti socialiste (PS). Chez les sympathisants de La République en marche (LREM), la proportion est même plus importante que chez les proches du RN (93 %).

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Il est intéressant de noter que, plus les personnes interrogées sont âgées, plus elles ont tendance à approuver l'opération des forces de l'ordre, marquée par des violences policières sur des migrants et un journaliste. En effet, 56 % des 18-24 ans la trouvent «justifiée», 69 % des 25-34 ans, trois quarts des 35-64 ans et jusqu'à 81 % des plus de 65 ans.

Des Français confiants en la police

Alors que cette évacuation controversée a de nouveau suscité des critiques sur l'attitude de la police, qui de son côté s'inquiète d'être régulièrement la cible d'attaques, l'institut Ifop a interrogé les Français sur leur sentiment vis-à-vis de la profession.

L'impression qui l'emporte est la confiance en la police (45 %), loin devant l'inquiétude (23 %) et la sympathie (14 %, en baisse de 4 points par rapport à juin dernier). Seulement 8 % des personnes interrogées se disent hostiles à l'égard des policiers.

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Les sympathisants de LREM et de LR sont ceux qui montrent le plus de confiance (respectivement 65 % et 62 %). Un tiers des proches de LFI (33 %) se disent inquiets par la police - on retrouve la même proportion chez les proches du PS - et 17 % hostiles. De tous les partis politiques, ce sont les sympathisants LFI qui ont le plus d'hostilité vis-à-vis de cette institution, devant le RN et Europe Ecologie Les Verts (10 % chacun).

Ce sondage a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 25 au 26 novembre, auprès d'un échantillon de 1.049 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus, grâce à la méthode des quotas.