Vidéo : il simule les derniers instants d'un malade du Covid-19 pour inciter à porter le masque

Las de voir mourir ses patients du coronavirus, un médecin américain simule les derniers instants d'un malade qui s'apprête à être intubé. L'objectif : inciter à porter les masques pour sauver des vies.

Car «je ne veux plus être la dernière personne qui vous regarde dans vos yeux effrayés», explique ce médecin en soins intensifs.

Repéré par le site québécois du HuffingtonPost, Ken Remy a publié le 20 novembre dernier, cette vidéo sur son compte Facebook, où il témoigne de sa colère face au non respect du port du masque.

«Voici à quoi ressemble ce que vous vivez quand vous respirez 40 fois à la minute et que vous avez un niveau d’oxygène bien en dessous de 80», ajoute-t-il avant de simuler la procédure d’intubation d’un patient.

Un appel à respecter les gestes barrière

Pourtant, ce médecin n'a qu'un seul souhait : «j’espère que les derniers moments de votre vie ne ressembleront pas à ceci». Et pour cela, il demande aux Américains de porter un masque en extérieur, de respecter la distanciation physique mais aussi de se laver les mains plus régulièrement. Des gestes barrières qui limitent la contamination au coronavirus.

Et tout comme en France, ou dans les autres pays européens, Ken Remy a constaté une hausse des entrées en soins intensifs des patients atteints du Covid-19 dans son hôpital. «Ce qui me rend très nerveux, c’est que nous recevons de nombreux patients locaux et des États voisins, car leurs hôpitaux ont atteint leur capacité maximale. Nous approchons de la pleine capacité» a-t-il écrit dans une publication Facebook, le 16 novembre dernier.

Or la pandémie continue de faire des ravages aux Etats-Unis, malgré les messages d'alerte. Plus de 2.400 morts ont été recensés en 24 heures outre-Atlantique ce mercredi 25 novembre, selon l'université Johns-Hopkins. Un bilan qui n'avait pas été atteint depuis six mois et qui fait craindre le pire alors que les Américains s'apprêtent à fêter Thanksgiving en famille ou entre amis.