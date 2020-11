DIRECT - Coronavirus : 12.580 cas enregistrés en France en 24h, 213 morts

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre. L'allègement progressif des contraintes dues au confinement commence ce samedi 28 novembre, avec l'ouverture des commerces.

19h55

Selon le bilan quotidien de Santé Publique France, 12.580 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés en 24 heures. Parmi ces nouveaux cas, 1.498 ont été confirmés par test antigénique.

Au total, 52.127 personnes sont décédées du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, soit 213 de plus que vendredi.

16h55

Plus de soixante personnes ont été arrêtées samedi à Londres lors de manifestations contre les restrictions destinées à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé la police. Ces interpellations ont été effectuées pour "un certain nombre d'infractions", notamment "violation des restrictions contre le coronavirus", a tweeté la police de Londres, qui avait appelé à ne pas prendre part à ces manifestations, interdites en raison du confinement en cours.

"Nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente", a ajouté la police. Des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale britannique pour protester contre les mesures anti-coronavirus. Les manifestants ont scandé "liberté" et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "arrêtez de nous contrôler" ou "plus de confinements". Certaines de ces manifestations ont été émaillées d'incidents, notamment à proximité de la gare de King's Cross. Après quatre semaines d'un deuxième confinement, l'Angleterre doit revenir mercredi prochain à un système de restrictions imposées localement en fonction de l'incidence du virus, selon un système comportant trois niveaux d'alerte. Les commerces non essentiels pourront rouvrir et la consigne de rester chez soi sera levée.

Le télétravail restera recommandé dans tous les cas. Mais dans les zones placées dans le niveau d'alerte le plus élevé, comme Birmingham, Manchester, Newcastle, Bristol et Leeds (23 millions de personnes au total), les pubs et restaurants resteront fermés, ne pouvant proposer que de la vente à emporter ou des livraisons. Il sera interdit de rencontrer des personnes n'appartenant pas à son foyer, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf exceptions comme dans des parcs. Avec plus de 57.000 morts (dans les 28 jours suivant un test positif), le Royaume-Uni est le pays le plus durement touché par la pandémie.

12H54

Le plafond d'indemnisation pour les entreprises qui demeurent fermées en raison de la pandémie va être porté à 200.000 euros par mois, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire samedi, lors d'un déplacement auprès de commerçants à Reims, où il accompagnait le Premier ministre Jean Castex.

Le gouvernement avait annoncé mercredi ce nouveau dispositif de soutien aux entreprises fermées, qui comprend une indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaire par rapport à celui engrangé l'an dernier durant le même mois. Ce soutien, initialement plafonné à 100.000 euros, va donc être doublé.

Conçu en mars pour soutenir les plus petites entreprises et les travailleurs indépendants, le fonds de solidarité prévoit le versement d'une indemnité mensuelle pour compenser une partie de leur perte d'activité liée aux restrictions d'activité.

12H43

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.444.426 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 61.585.860 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 39.186.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

11h31

La Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée samedi "en faveur" de l'utilisation des tests antigéniques, plus rapides que les tests virologiques RT-PCR, pour les "personnes contact".

Les recommandations de la HAS ouvrent la voie à l'utilisation et au remboursement des tests, mais il faut attendre un arrêté publié au Journal officiel pour que ces modalités deviennent effectives.

11h09

Partout en France, magasins de jouets, de prêt-à-porter ou de maroquinerie, libraires ou coiffeurs ont rouvert leurs portes samedi, attaquant avec fébrilité la dernière ligne droite jusqu'aux fêtes de fin d'année, en espérant que les clients soient nombreux au rendez-vous.

Aux Galeries Lafayette à Paris, à 10h tapantes, les portes se sont ouvertes et une rangée de salariés ont applaudi les clients qui entraient par la grande porte, sous les caméras de nombreux journalistes.

09h14

Plus de 400.000 décès dus au nouveau coronavirus ont été recensés en Europe selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé samedi vers 8H00 GMT.

L’Europe est la deuxième zone du monde la plus meurtrie par la pandémie avec 400.649 décès au total (pour 17.606.370 infections), derrière l’Amérique latine et les Caraïbes (444.026 décès, 12.825.500 cas).

Plus de 36.000 morts y ont été recensés ces sept derniers jours (36.147), soit le bilan le plus lourd sur une semaine depuis le début de la pandémie. Au total, près des deux tiers des décès de la région ont été déclarés au Royaume-Uni (57.551 morts, 1.589.301 infections), en Italie (53.677, 1.538.217), en France (51.914, 2.196.119), en Espagne (44.668, 1.628.208) et en Russie (39.068, 2.242.633).

08h33

La première phase de déconfinement commence ce samedi en France, avec la réouverture des commerces et l'assouplissement des règles pour les balades et activités sportives. Les nouvelles attestations sont disponibles depuis minuit. Vous pouvez les télécharger ICI.

08h30

Les autorités sanitaires de la ville de Los Angeles, aux Etats-Unis, ont interdit vendredi la plupart des rassemblements publics et privés de façon temporaire, alors que la courbe des nouvelles contaminations au Covid-19 ne cesse de grimper.

"Tous les rassemblements publics et privés d'individus n'appartenant pas au même foyer sont interdits, à l'exception des offices religieux et des manifestations", ont annoncé les autorités de la plus grande ville de Californie dans un communiqué.