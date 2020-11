DIRECT - Loi «Sécurité globale» : 133.000 manifestants en France ce samedi, selon le ministère de l'Intérieur

Plusieurs milliers de manifestants défilent samedi en France contre le texte de loi «sécurité globale» et sa mesure phare, qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre, mais aussi contre les violences policières et le racisme.

19h47

La marche des Libertés a rassemblé 133.000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur.

19h23

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a condamné des «violences inacceptables contre les forces de l'ordre» sur Twitter. Le chef de la place Beauvau a également partagé le bilan provisoire à déplorer chez les forces de l'ordre lors des manifestations : «37 policiers et gendarmes blessés», a-t-il écrit.

37 policiers et gendarmes blessés en bilan provisoire lors des manifestations. Je condamne, une nouvelle fois, les violences inacceptables contre les forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 28, 2020

18h43

La manifestation a réuni 46.000 manifestants ce samedi à Paris, selon le ministère de l'Intérieur.

18h22

"Quand un texte heurte les consciences et divise la société, quand il risque de provoquer de la violence, il faut le retirer", a estimé François Hollande sur Twitter alors que des milliers de Français ont participé à des marches contre le texte de loi "sécurité globale" dans plusieurs villes du territoire.

Quand un texte heurte les consciences et divise la société, quand il risque de provoquer de la violence, il faut le retirer. La police doit agir conformément aux lois de la République, les comportements inacceptables doivent être sanctionnés avec la plus grande fermeté. pic.twitter.com/VzvQoHZHKW — François Hollande (@fhollande) November 28, 2020

18h11

Les manifestants sont appelés à se disperser.

#Manifestation | L’organisateur a appelé à la dispersion.



Les manifestants peuvent quitter la place de la #Bastille. pic.twitter.com/Dyv6UHIRYP — Préfecture de Police (@prefpolice) November 28, 2020

18h03

Un incendie a été déclenché dans une brasserie de la place de la Bastille, selon la préfecture de police.

#Manifestation | Incendie en cours dans une brasserie place de la #Bastille.



Écartez-vous, laissez les @PompiersParis intervenir. pic.twitter.com/shSNOfR6LV — Préfecture de Police (@prefpolice) November 28, 2020

17h46

L'ambiance se tend en cette fin d'après-midi. Plusieurs feux ont été allumés place de la Bastille à Paris. Un kiosque à journaux est notamment en flamme ainsi que le bâtiment d'une antenne de la Banque de France.

Manifestation contre la loi sécurité globale : les casseurs mettent le feu à la Banque de France pic.twitter.com/KXPDuENiDp — CNEWS (@CNEWS) November 28, 2020

#Manifestation | Incendie en cours d'un kiosque à journaux place de la #Bastille.



Laissez les @PompiersParis intervenir. pic.twitter.com/hl0QsQh6Bh — Préfecture de Police (@prefpolice) November 28, 2020

17h37

Plusieurs milliers de personnes se sont également rassemblées à Marseille, Rennes, à Lille ou encore à Montpellier.

17h32

Quelques heures après son départ depuis la place de la République, le cortège est arrivé sur la place de la Bastille à Paris.

"Floutage de gueule", "Qui nous protègera des féroces de l'ordre ?", "Baissez vos armes on baissera nos caméras": les manifestants ont sorti les pancartes et fait fleurir les slogans contre un texte jugé attentatoire à "la liberté d'expression" et à "l'Etat de droit" par ses opposants.

16h05

Au croisement du boulevard Beaumarchais et de la rue du pasteur Wagner, dans le XIe arrondissement parisien non loin de la place de la Bastille, plusieurs manifestants vêtus de noir ont renversé une camionnette, utilisé des palissades et autres objets dans un chantier pour faire des barricades, jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, selon une journaliste de l'AFP sur place. A proximité, plusieurs éléments de mobilier urbain étaient en feu provoquant une odeur âcre. Certains manifestants se sont munis de pavés, et recevaient des encouragements d'autres personnes chantant le slogan «tout le monde déteste la police».

A l'autre bout de la manifestatio, la place de la République restait, elle, noire de monde mais dans une ambiance très calme, avec de la musique.

14h45

Le cortège parisien, place de la République, s'est élancé pour rejoindre la place de la Bastille.

11h45

De premiers rassemblements ont eu lieu dans la matinée avec plusieurs milliers de manifestants à Rennes, à Lille ou encore à Montpellier. Samedi dernier, la mobilisation avait rassemblé environ 22.000 personnes sur l'ensemble du territoire, selon les autorités.