Les scooters électriques autorisés à circuler sur les voies de bus

Il est désormais possible pour les scooters électriques de circuler sur les voies réservées aux bus et taxis, a annoncé vendredi 27 novembre, le site Service public. L'objectif ? Eviter le trafic.

D'après la loi d'orientation des mobilités votée fin 2019, c'est désormais aux autorités locales que revient le droit d'autoriser l'accès à ces voies au cas par cas.

Cette mesure était déjà effective pour les voitures et les camionnettes électriques de moins de 3,5 tonnes et elle désormais étendue aux deux-roues, trois roues et quadricycles (quads, voiturettes) à moteur électrique, à hydrogène ou à air comprimé.

D'après un décret paru au Journal officiel le 20 novembre, ils sont considérés comme des «véhicules à très faibles émissions» (VTFE) et «peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées». Disposant de la vignette «Crit'air», ces véhicules auront le droit de circuler «sur les voies réservées à la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis et des véhicules de covoiturage», est-il précisé sur le site.

Oslo, leader mondial

L'accès aux voies réservées est considéré par les soutiens de la mobilité électrique comme un accélérateur de taille pour convaincre les urbains de s'y convertir, accompagné de mesures fiscales ou du parking gratuit. Les villes hésitent.

L'accès des voitures électriques aux voies de bus d'Oslo, capitale de la Norvège, est souvent cité en exemple, le pays étant devenu un leader mondial en la matière. La mesure a également été adoptée sur certaines voies de bus de Dortmund ou Düsseldorf, en Allemagne.

L'opérateur de deux-roues en libre-service Cityscoot la demande à Paris, se basant sur une étude publiée 2020 qui recommande une expérimentation sur certaines voies.