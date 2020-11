Nice : les clients au rendez-vous pour la réouverture des commerces de proximité

A Nice, ce matin, la clientèle était au rendez-vous pour le redémarrage de l’activité commerciale, notamment chez les fleuristes.

Avec l’arrivée des premiers sapins et autres décorations de Noël, les fleuristes Niçois n’ont pas boudé leur plaisir au moment de renouer avec la clientèle ce matin. Partout, le port du masque et le respect des gestes barrières étaient de rigueur. « On est ravi de retrouver le contact humain et cette proximité avec les habitants du quartier qui nous a beaucoup manqué, un mois d’arrêt, ce n’est pas rien !», témoigne Claire, derrière son comptoir.

« C’est essentiel d’aider nos petits commerçants, Ils font vivre notre quartier ! »

« Cela n’a rien à voir avec la vente par click and collect, poursuit cette autre fleuriste. Chez nous, le client fait souvent un achat d'impulsion. Il voit, il observe, il sent. Sur un écran, c'est possible mais ça reste quand même un frein à l'achat ». « On a reçu ce matin plusieurs sapins mais aussi des centres de tables et des décorations pour les fêtes, c’est idéal. Décembre est très important pour nous» poursuit la gérante d’Au bouquet de Nice. « Dès qu’on a vu que notre fleuriste avait reçu des sapins, on est tout de suite venu . Autant commencer à décorer notre maison ce week-end ! », confie de son côté Christelle une jeune maman accompagnée de son fils. « C’est essentiel d’aider nos petits commerçants après cette crise terrible. Avec leur activité, Ils font vivre notre quartier ! ».

des messages pour inciter à « consommer Niçois »

Afin d’aider le commerce de proximité, la Municipalité a prévu de nombreuses actions tout au long de décembre. En effet, des messages seront diffusés quotidiennement sur les réseaux sociaux de la ville pour inciter les clients à « consommer Niçois », avec le lancement dès le 1er décembre d’un calendrier de l’Avent digital (calendrierdelavent.nice.fr).

Chaque jour, un commerçant s’adressera aux habitants par le biais d’une vidéo « afin de les encourager à acheter local. » Une vingtaine ont accepté de participer à cette opération qui leur permettra de présenter leurs boutiques et de valoriser leurs produits et articles. En outre, l’entreprise JCDecaux mettra gratuitement à disposition des panneaux d’affichage digital sur l’ensemble de la ville au profit des commerçants.

Christian Estrosi va rencontrer Bruno Le Maire

Enfin, pour faire face à la concurrence du Black Friday, le 4 décembre prochain, la municipalité assure être en lien étroit avec les associations de commerçants pour inciter ces derniers à « réaliser des actions promotionnelles face à la concurrence des grandes plateformes en ligne ». «Je souhaite aussi que les achats des cadeaux de Noël pour les enfants des agents de notre collectivité se fassent chez nos commerçants locaux afin de booster leur chiffre d’affaires dans cette période difficile», complète le maire de Nice Christian Estrosi qui rencontrera Bruno Le Maire, le ministre de l’économie, le 8 décembre pour porter d’autres revendications.