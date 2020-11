Nice : Les pêcheurs vendent le poisson frais directement sur le port

À Nice, il est possible désormais d’acheter du poisson frais directement sur le port, au quai des Douanes. Une offre qui séduit les clients et convainc les professionnels.

C’est un projet qu’ils nourrissaient depuis des années et que la crise du Covid-19 a précipité à la satisfaction générale. Les pêcheurs niçois vendent maintenant leurs poissons aux consommateurs directement sur le port. Un moyen pour ces cinq professionnels (un corailleur, deux oursiniers et deux fileyeurs) de continuer à vivre de leur métier malgré la fermeture administrative imposée aux restaurateurs qui sont leurs premiers clients.

«Du côté de la Chambre de commerce, il y avait des réticences mais notre insistance a fini par payer»

«Cela faisait longtemps que nous voulions mettre cela en place. Mais du côté de la Chambre de commerce, il y avait des réticences. Notre insistance pour installer ce marché a fini par payer.» explique Loïc, l’un des pêcheurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’initiative rencontre un franc succès.

Ce vendredi, en milieu de matinée, ils étaient une bonne vingtaine à faire la queue devant les bancs pour acheter les dorades et autres chapons. «Le top de la fraîcheur pas plus cher qu’ailleurs», assurent les marins pour fidéliser la clientèle.

«Les pêcheurs ont installé une ambiance très chaleureuse et pittoresque dans le quartier»

Robert, 82 ans, a traversé toute la ville pour acheter du congre. «J’aurais préféré trouver du sar ou de la daurade pour ma recette , mais il n’y en avait plus. Il vaut mieux venir assez tôt car les meilleurs produits partent vite, confie t-il. Je trouve que les pêcheurs ont eu une idée formidable. Ils ont installé une ambiance très chaleureuse et pittoresque dans le quartier. Tous les ports du monde devraient avoir un marché aux poissons ». « Maintenant qu’on est là, on ne bougera plus», assure Loïc le jeune pêcheur dont l’activité a trouvé sa vitesse de croisière.

La capitale azuréenne abrite un autre marché aux poissons, « historique » celui-là. Il est situé au cœur du Vieux Nice, place Saint-François. Ce site emblématique a récemment été réhabilité et modernisé par la municipalité. Un lieu situé à quelques encablures de la plage où les pêcheurs niçois avaient l’habitude de débarquer leur marchandise, au 18e siècle.