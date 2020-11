Amiens : il enlève son masque pour aider une personne victime d’un malaise et reçoit 135 euros d'amende

Daniel M., 54 ans, se dit prêt à aller jusqu’à la grève de la faim. Le 13 novembre dernier, il a reçu une amende, à Amiens, pour non-port du masque de protection contre le coronavirus. Sauf que selon lui, il l’avait retiré pour venir en aide à une personne faisant un malaise.

«Elle est tombée d’un seul coup derrière moi. Je pense qu’elle faisait une crise d’épilepsie», raconte-t-il au Courrier Picard. «Elle sifflait et elle saignait aussi. Et en soufflant, elle m’a mis du sang sur le visage». Alors que les pompiers intervenaient suite à son appel, le quinquagénaire a donc enlevé sa protection tachée.

Le problème, raconte-t-il, est qu’il n’a pas eu le temps d’en enfiler une nouvelle, qu’il avait dans sa poche. «J’ai vu mon bus arriver, alors j’ai couru». Sauf que des policiers l’ont remarqué, prêt à monter dans le véhicule sans masque. Et l’amende de 135 euros est tombée.

au commissariat pour prouver sa bonne foi

«J’ai tout expliqué. Je leur ai montré les pompiers, mais ils ne me croyaient pas». Trouvant la sanction injuste, et étant dans l’impossibilité de la payer (sans emploi, il est décrit par nos confrères comme étant soutenu par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) et ne pouvant manger qu’une fois par jour, faute de moyens), il a tenté de prouver sa bonne foi en allant voir les pompiers pour prouver les avoir appelés, mais ces derniers n’ont pas pu l’aider.

Il compte désormais se rendre au commissariat pour plaider sa cause et se faire aider à rédiger une lettre d’explication aux autorités.