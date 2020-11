Côte d’Azur : les commerces pris d’assaut

Ils rongeaient leur frein depuis quatre semaines. Ce week-end, des milliers habitants ont fait leur retour dans les grands centres commerciaux et les boutiques Azuréennes.

Une marée inhabituelle causée par la réouverture officielle de tous les commerces non-essentiels fermés depuis le 30 octobre pour cause de confinement. Une ruée qui a déclenché d’interminables files d’attente. Des clients qui se retrouvaient ainsi collés-serrés principalement devant les grandes enseignes de prêt-à-porter ou les magasins spécialisés.

Des images spectaculaires qui se répandaient comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux provoquant l’ire et l’incompréhension. « Ces fous mériteraient de faire un séjour dans un service de réanimation », commentait Marguerite en découvrant la photo d’une rangée interminable devant un grand magasin de Polygone Riviera, à Cagnes-sur-Mer. « Ces gens sont inconscients, renchérissait Rachel. Il ne faudra pas râler si on se retrouve à nouveau enfermés en janvier ». « Les moutons sont de sortie ! », osait même Yvonne.

Une jauge trop durcie ?

Des problèmes d’adaptation qui résulteraient selon certains observateurs de la mise en place du nouveau protocole sanitaire renforcé. En effet, la jauge maximale est désormais portée à 8 mètres carré par client, contre 4 auparavant, et s’applique à la surface totale du magasin. Une «tolérance» existe néanmoins pour les petites surfaces. Les commerces de plus de 400 mètres carrés doivent eux toujours procéder à un comptage à l’entrée.

Or, ce week-end, les agents de sécurité qui assuraient justement le filtrage avaient parfois du mal à contenir l’impatience et l’énervement de clients. «Je trouve ces nouvelles contraintes totalement ridicules, s’emportait cet homme. Cela fait trente minutes que je patiente pour acheter une chemise. » «Je crois qu’il serait préférable de revenir à ce qui fonctionnait bien lors du précédent déconfinement, critiquait cet autre client. Si on doit attendre aussi longtemps alors autant commander sur internet ».

Horaires étendus jusqu’à 21h et ouverture des commerces les dimanches en décembre

«Il y avait beaucoup de monde. Je ne m’attendais pas à ça. Mais une fois à l’intérieur, l’oppressante sensation d’être au milieu d’une foule dense disparaissait, expliquait Caroline qui s’était rendue à la FNAC pour acheter du matériel informatique. Pour pénétrer , il fallait obligatoirement se désinfecter les mains et porter le masque. Le respect de la distanciation était symbolisé par des marquages au sol. Rien à voir avec l’extérieur du magasin».

Après ce premier week-end de très forte affluence, tous espèrent que les horaires étendus jusqu’à 21h et l’ouverture des commerces les dimanches en décembre permettront d’améliorer les flux.