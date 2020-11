Easy Mobility Challenge : la 4e édition du concours de start-ups dédiées à la mobilité responsable sera digitale

La pandémie de coronavirus a bouleversé la vie des Français a bien des égards et la mobilité en fait partie. Alors que le secteur du cycle peine à faire face à une demande grandissante, Détours, le média de référence des nouvelles mobilités, organise la quatrième édition de l'Easy Mobility Challenge. Cette compétition met en lumière le travail de start-ups engagées pour une mobilité plus responsable.

Crise sanitaire oblige, le concours organisé par Canal+ et SEAT sera 100% digital cette année. Les 5 entreprises en lice sont d'abord soumises au vote du public puisqu'il est possible de choisir son candidat favori sur le site de Détours, jusqu'au 6 décembre. Les votants peuvent découvrir le projet proposé par chacun grâce à une série d'interviews exclusives.

Pour la 4ème édition de l’Easy Mobility Challenge, Détours revisite le concours, désormais 100% digital !



Notre défi ? Trouver la startup qui changera votre mobilité dès 2021.



Votez pour votre candidat préféré : https://t.co/M0nvznqkZw#EasyMobilityChallenge pic.twitter.com/LkXjY0CJGG — Détours (@Detours) November 23, 2020

La grande finale de l'Easy mobility challenge aura lieu le 8 décembre, journée internationale du climat. Les candidats feront face à un jury d'expert composé de Sylvain Cognet, directeur général du Forum métropolitain du Grand Paris, Inès Leonarduzzi, CEO de Preserve, Elise Remark, directrice marketing de SEAT et Cupra et Eliette Vincent, co-fondatrice de Cocolis et gagnante de l'édition 2019. Ce grand oral sera diffusé en live sur les comptes Facebook et LinkedIn de Détours, à partir de 18h.

Les start-ups en lice

Carfit

La technologie développée par Pierre Garrigues, directeur de Carfit, a pour vocation d'anticiper la maintenance d'une voiture. Un boîtier intelligent et connecté, placé près du volant, lit les bruits et vibrations du véhicule pour en déduire des données précises sur son état. La start-up est déjà implantée en France, aux Etats-Unis et en Chine.

Virvolt

L'entreprise fondée par Jérôme Gaymard se présente comme le premier service d'électrification de vélos en France. Elle promet de transformer n'importe quel cycle en deux-roues électrique en moins de 72h, pour un tarif bien inférieur à celui d'un VAE neuf. Pour une mobilité plus verte, Virvolt reconditionne également les vieilles batteries usagées.

Charge Guru

Avec Charge Guru, l'objectif de Gilles Gomis, fondateur, est clair : faciliter le passage aux véhicules électriques en permettant d'installer des bornes de recharge partout, facilement. Dans un pavillon, un parking, sur le site d'une entreprise ou dans un lieu touristique : la start-up s'adapte et propose plusieurs types de borne à installer, selon les besoins.

Washmee

Christophe Baron, le fondateur de Washmee, a imaginé une marketplace du lavage automobile. Elle permet aux usagers, particuliers comme entreprises, de trouver les stations de lavage à proximité mais aussi de faire appel à des professionnels du secteur pour nettoyer un véhicule à domicile. Engagée dans une démarche écoresponsable, la start-up promet un service moins cher et avec moins d'eau.

Femme au volant

Cette start-up parisienne favorise l'inclusion des femmes dans un secteur historiquement très masculin : le transport avec chauffeur, ou VTC. Smahane Bouchlagem, la fondatrice, a constitué une communauté de conductrices professionnelles qui assure le transport de tous et propose des services à destination de certains publics fragiles, comme les personnes en situation de handicap ou les victimes de violences conjugales.