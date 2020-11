Var: un avion de la Marine retrouvé 60 ans après s'être abîmé en mer

Une découverte émouvante. Lors d'une mission scientifique, la Marine nationale et l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) ont retrouvé l'épave d'un aéronef disparu en mer il y a 60 ans.

Le 13 juin 1960, le petit avion Aquilon s'était abimé au large de l'île de Porquerolles, dans le Var, rapporte France Bleu Provence.

Son jeune pilote de 27 ans, Jean Leghouy menait un exercice de qualification pour l'aéronautique navale, la force d'aviation de la Marine, quand il est tombé en mer.

60 ans après s’être abîmé en mer, un avion de l’aéronautique navale, l’Aquilon 203 n°83 de la Flottille 11F a été retrouvé. pic.twitter.com/WmZhTKoYNh — Marine nationale (@MarineNationale) November 26, 2020

«On n'avait jamais pensé qu'au bout de soixante ans, on retrouverait l'avion. Donc c'est d'autant plus émouvant et perturbant», a réagi sa fille Catherine, qui avait deux ans au moment de la disparition de son père.

Le pilote était «sorti premier de son cours de pilote, a-t-elle raconté. On l'avait chargé de «tester la première fois le siège éjectable sur l'Aquilon».

un avion a reaction operationnel

L'Armée précise que l'Aquilon a été le premier avion à réaction opérationnel de la Marine. Il a servi dans les forces aéronavales de 1955 à 1966.