Coronavirus : la campagne de vaccination envisagée «entre avril et juin»

Emmanuel Macron a quelque peu précisé ce mardi 1er décembre le calendrier de vaccination envisagé pour lutter contre le coronavirus.

Une large campagne destinée au grand public pourrait ainsi être organisée entre les mois d'avril et de juin 2021, a estimé le président, lors d'un point presse au côté du Premier ministre belge Alexander De Croo.

S'il a déjà assuré que ce vaccin ne serait pas obligatoire, Emmanuel Macron a fait savoir que l'objectif était d'aller «vers un stratégie de vaccination du plus grand nombre». Pour cela, il mise sur la «conviction» et la «transparence».

Cette campagne sera, comme prévu, précédée d'une première vague de vaccination réservée aux personnes les plus fragiles. Celle-ci interviendra «dès que possible après les homologations des autorités sanitaires européennes, entre fin décembre et début janvier», a expliqué le chef de l'Etat.

Les vaccins utilisés pour protéger ces premiers patients des produits de première génération «sur lesquels on a peu de recul et dont les conditions de conservation et de logistique sont assez complexes, -80 ou -20 degrés à ce stade», a ajouté le Président.

Dans le même temps, le Premier ministre Jean Castex a d'ailleurs confirmé que les résidents des Ehpad seraient prioritaires pour recevoir le vaccin contre le Covid-19, comme l'a préconisé la Haute autorité de santé.

Il faut dire que les Ehpad ont été en première ligne dans cette crise sanitaire. Sur environ 52.000 morts, plus de 16.000 ont en effet été enregistrés parmi leurs résidents, qui ont en outre dû subir de nombreuses restrictions de visites, les laissant loin de leur famille dans cette épreuve unique.