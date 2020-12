Coronavirus : les prévisions de l'Institut Pasteur optimistes pour la suite du déconfinement

Des projections encourageantes. Selon l’Institut Pasteur, 1.600 à 2.600 patients devraient se trouver hospitalisés en réanimation à la mi-décembre, une estimation répondant à l’objectif fixé par Emmanuel Macron afin d’alléger encore les mesures de confinement.

La fondation a réalisé plusieurs scénarios, dans le but d’anticiper l’occupation des lits de «soins critiques» par des patients atteints par le Covid-19 (regroupant les soins intensifs et les unités de surveillance continue, soit les deux composantes des services de réanimation). Actuellement, 3.700 personnes s’y trouvent.

Selon l'hypothèse basse, qui insinue que le nombre de contaminations continue à baisser, avec un taux de reproduction proche de son niveau actuel (0,8), et une durée des séjours en réanimation qui continue de diminuer (14 jours actuellement), 1.600 personnes se trouveraient en réanimation au 15 décembre. Selon la haute, qui prévoit un taux de reproduction remontant à 1,1 suite à l'allègement du confinement depuis samedi et une durée moyenne des séjours augmentant à 17 jours, leur nombre monterait à 2.600.

Dans les deux cas l’objectif du nombre de patients en réanimation semble atteint, pour envisager un nouvel allègement du confinement à la mi-décembre. Emmanuel Macron a en effet annoncé que la fin des limitations de déplacement interviendrait à ce moment-là, ainsi que l’ouverture des musées, cinémas ou théâtres, à condition que le nombre de nouvelles contaminations descende à environ 5.000 par jour et que pas plus de 2.500 à 3.000 lits de réanimation soient occupés.

Optimisme également sur la barre des 5.000 contaminations

Et l’Institut Pasteur se montre également optimiste concernant le critère du nombre de contaminations : «si on regarde le rythme de décroissance du nombre de personnes testées positives par RT-PCR, on s'attend à ce qu'on passe en dessous de la barre des 5.000 (...) dans la première moitié de décembre, sans doute plutôt entre le 9 et le 15 décembre», a ainsi indiqué à l'AFP Simon Cauchemez, un des auteurs de l'étude.

Ces prévisions ne prennent toutefois pas en compte les cas détectés par des tests antigéniques rapides. Selon les chiffres publiés lundi soir, 4.005 nouveaux cas de contamination avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures, dont 2.483 par test virologique RT-PCR et 1.522 par test antigénique. Les données de début de semaine marquent toujours un creux car moins de tests sont réalisés le dimanche.