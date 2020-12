Côte d’Azur : un député réclame un «Ségur de la restauration»

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, le député LR Azuréen Eric Pauget réclame un «Ségur de la Restauration», afin que les restaurateurs «soient encore en vie en 2021 pour l’année de la gastronomie».

«Malgré tous leurs efforts pour jouer le jeu des protocoles sanitaires successifs, explique Eric Pauget, ils ont la mauvaise impression d’être des sacrifiés et une simple variable d’ajustement de la crise. Le remède ne doit pas être pire que le mal !», assure le parlementaire, qui demande au chef de l’état Emmanuel Macron que soit organisé «rapidement» un véritable «Ségur de la restauration» mobilisant tous les acteurs de la filière, ainsi que «la mise en place de mesures vitales pour la profession».

Éviter «faillites, dépôts de bilan et la perte de milliers d’emplois»

A cet effet, l’élu fait plusieurs proposition, notamment l’ouverture des restaurants, dès le 15 décembre, l’abaissement de la TVA à 5,5% comme en Allemagne et en Grande Bretagne, «un meilleur accompagnement par le secteur de l’assurance avec une prise en charge des pertes d’exploitations dès 2021», et «la suspension du temps judiciaire pour les établissements les plus affaiblis afin d’éviter faillites, dépôts de bilan et la perte de milliers d’emplois (…). La survie de ceux qui incarnent «l'art de vivre à la Française» en dépend !», conclut-il.